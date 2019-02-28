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嚇人！　壯圍鄉淨灘2小時清出12噸垃圾

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▲▼宜蘭壯圍鄉長沈清山為還給鄉內沙灘乾淨面貌，28日在東港海邊舉行淨灘活動，200人一上午的辛苦「你丟我檢」的清垃圾，結果嚇人了，竟清出12噸垃圾。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭壯圍鄉展開淨灘。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭壯圍鄉公所為還給鄉內沙灘乾淨面貌，28日在東港海邊舉行淨灘活動，200人一上午的辛苦「你丟我檢」的清垃圾，結果嚇人了，竟清出12噸垃圾，壯圍鄉長沈清山為一勞永逸，與宜蘭環保局等相關單位協調後，3月起每日皆會有人員負責維護海灘之整潔，預期可有效解決壯圍鄉轄內之海灘髒亂問題，還給鄉親一條美麗的海岸線，也留給孩子一個乾淨的地球。

宜蘭壯圍鄉公所表示，該鄉因位於蘭陽溪、宜蘭河、美福大排等眾河川之下游匯流處，每日皆有大量之人為垃圾與大自然產物隨流入壯圍轄內之海灘，公所每年皆會發動春季與秋季兩次大型淨灘，並鼓勵各機關、學校自行發起淨灘活動，再由壯圍鄉清潔隊協助清理所撿拾的廢棄物。

但多數民眾環保意識尚未健全，「垃圾不落地」的習慣未落實，故平日由眾河川所攜帶而下的垃圾量已超乎目前淨灘頻率之負載。

▲▼宜蘭壯圍鄉長沈清山為還給鄉內沙灘乾淨面貌，28日在東港海邊舉行淨灘活動，200人一上午的辛苦「你丟我檢」的清垃圾，結果嚇人了，竟清出12噸垃圾。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭壯圍鄉長沈清山為還給鄉內沙灘乾淨面貌，28日在東港海邊舉行淨灘活動，200人一上午的辛苦「你丟我檢」的清垃圾，結果嚇人了，竟清出12噸垃圾。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

鄉長沈清山上任後，相當重視維護海岸線清潔問題，除發動28日的淨灘活動外，更已與宜蘭環保局、第一河川局等相關單位商議後，將於3月起，由壯圍鄉公所、宜蘭環保局、第一河川局等3單位，共同進行海岸線之常態性淨灘，每日皆會有人員負責維護海灘之整潔，預期可有效解決壯圍鄉轄內之海灘髒亂問題，還給鄉親一條美麗的海岸線，也留給孩子一個乾淨的地球。

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關鍵字：宜蘭,壯圍鄉,淨灘

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