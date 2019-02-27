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過年後想買藥品減肥瘦身　先「停、看、聽」

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▲瘦身的民眾，對於太神奇、太吸引人的廣告內容，宜蘭衛生局請民眾務必先停下腳步「停、看、聽」，如有食品、藥物及化粧品相關問題，歡迎逕洽該局食品藥物管理科專線03-9332779。（圖／記者游芳男攝）

▲瘦身的民眾，對於太神奇、太吸引人的廣告內容，宜蘭衛生局請民眾務必先停下腳步「停、看、聽」，如有食品、藥物及化粧品相關問題，歡迎逕洽該局食品藥物管理科專線03-9332779。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

錦衣玉食的春節過後，許多民眾衣服變緊，想減肥，面對琳瑯滿目的瘦身、減肥、纖體之類廣告，民眾應如何辨識避免瘦身不成反受騙呢？宜蘭衛生局長徐迺維呼籲，想瘦身的民眾，對於太神奇、太吸引人的廣告內容，務必先停下腳步「停、看、聽」，如有食品、藥物及化粧品相關問題，歡迎逕洽該局食品藥物管理科專線03-9332779。

宜蘭衛生局表示，經過錦衣玉食的春節過後，許多民眾衣服變緊，想減肥，面對媒體各式各樣琳瑯滿目的廣告，加上藝人的代言，只要提到有關瘦身、減油、排油、消腫、阻斷脂肪吸收、讓妳穿回S號、消除水腫、用擦的就能瘦等等誘人心弦的廣告詞，還有減重成功的對照圖片，實在超級讓人心動，舉凡食品、藥品及化粧品，皆有瘦身、減肥、纖體之類的廣告詞句或畫面，然而基於又期待又怕受傷害的心情，民眾應如何辨識這些誘人的廣告來避免瘦身不成反受騙呢？！

衛生局提醒，並與大家分享一個重要觀念，藥品雖有其一定的效能，部分產品甚至宣稱純中藥煉製，保證不傷身、不用擔心副作用，但民眾仍須事先接受醫師、藥師及營養師等專業人員之諮詢後再使用，而食品只能提供人體所需之營養素及熱量，並非像藥品一樣具有特殊療效。

依據該局統計分析違規食品廣告的前3名，第1名即是「減肥瘦身」產品，因此，若業者宣稱某個食品使用之後具有瘦身、減重、降血脂這些效果，就已經違反食品相關的衛生法令，大家務必提高警覺。另，化粧品亦不是藥品，化粧品僅有潤澤髮膚、刺激嗅覺，掩飾體臭或修飾容貌的功能，若是看了廣告或標示宣稱就購買，將會發現並沒有達到預期的效果，部分產品更藉由誇大宣稱，因而價格昂貴，購買的民眾也就成了冤大頭，得不償失。

衛生局局長徐迺維呼籲，想瘦身的民眾，對於太神奇、太吸引人的廣告內容，務必先停下腳步「停、看、聽」：
停：冷靜思考是否確實有需要及對健康有無幫助。
看：閱讀包裝標示上之相關資訊。（首重來源：至少先確認是否有進口商／製造商的地址）
聽：請教醫師或營養師等專業人員之建議，才能正確選購食用真正對自身狀況有助益的產品。
如有食品、藥物及化粧品相關問題，歡迎逕洽衛生局食品藥物管理科專線03-9332779。

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關鍵字：宜蘭,衛生局

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