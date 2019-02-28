宜蘭「蟲蟲危機」！　農友請及早防範斜紋夜盜蟲

▲▼宜蘭「蟲蟲危機」！宜縣動植物防疫所發布斜紋夜盜蟲警報，農友請及早防範。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭「蟲蟲危機」！宜縣動植物防疫所發布斜紋夜盜蟲警報。由於入冬以來常有攝氏25度以上高溫，適合害蟲孳生，宜蘭境內多處斜紋夜蛾及甜菜夜蛾監測點已達藍燈及黃燈警戒。宜縣府極為重視此警訊，呼籲種植蔬菜農友做好自主管理，盡早施用防治藥劑，並配合縣府辦理共同防治，如有擴大疫情請隨時通報，以減少農作損失。

宜縣動植物防疫所表示，斜紋夜蛾又稱斜紋夜盜蟲，不論成蟲幼蟲皆為晝伏夜出，其食量甚大且多樣化，幾乎見綠就啃，造成葉片僅存上表皮，嚴重者甚至無完整葉面，使蔬菜失去商品價值。另其幼蟲具遷移性，當一處食物耗盡即成群結隊展開遷徙，行進有如軍隊，故有行軍蟲的稱號。

該害蟲喜高溫乾燥，以往夜蛾類害蟲大發生皆於夏季，但2019年冬季普遍溫暖，雖偶有低溫仍不足以除滅害蟲該所於定期監測時，發現族群數量提早攀升。因夜蛾類食量甚大，大發生時將造成嚴重損失，且幼蟲遷移時行經住家民眾不快，所以籲請農友配合縣府政策早期防治、早期治療，以減少損失、維護生活品質。

斜紋夜盜蟲防治方法如下：

一、依照推薦用藥及資材防治：夜蛾類害蟲推薦用藥極多，農友可依自身需求及蟲害嚴重程度選擇使用藥劑。施用藥劑時請注意自身安全，留意農作物安全採收期，並避免過度飄散造成鄰田汙染。如欲選用非化學性資材，可使用蘇力菌防治幼蟲。

二、誘殺雄蟲：懸掛性費洛蒙誘蟲器於田間四周，可大量誘殺雄蟲，減少雌蟲交配成功率及產卵量。誘引器每公頃皆有其適當架設數量，請依使用說明進行，以達到最大防治效益。

三、消除卵塊：雌蟲產卵塊於葉背，卵上常有雌蟲臀部毛。如發現卵塊請盡速移除，以減少害蟲蟲口數。

農友如遇栽培及或病蟲害防治問題，或欲通報相關疫情，可洽縣府農業處、宜縣動植物防疫所或花蓮區農業改良場蘭陽分場諮詢。另欲查詢推薦用藥，請至「植物保護資訊系統」(https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/)。