草叢放尿驚見一堆白骨　他嚇傻「對整顆頭顱說」：我幫你趕快回家

▲草叢放尿驚見一堆白骨，他嚇傻：「我幫你趕快回家。」（圖／記者游芳男翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭頭城一名游姓居民27日下午3時許前往武營山區砍籐條，但上山途中他突然尿急找草叢要上廁所，結果就在草叢中發現一具白骨，嚇得他立刻打電話報警處理，還上前安慰說「免驚！我幫你報警，讓你趕快回家。」宜蘭警方調查後也證實說，白骨是住在附近一名失蹤的26歲吳姓男子。

根據蘋果報導，發現白骨的62歲游姓男子住在頭城大坑罟，他27日下午1時許受託要去武營山區砍藤條，途中突然尿急決定找旁邊的草叢解放，但他走過去就發現草叢中有一堆白骨及一顆頭顱，嚇得立即報警處理，並對白骨遺骸表示「免驚！我幫你報警，讓你趕快回家！」

▲警方在白骨旁邊發現死者遺物，包含死者生前穿著的衣物、手機及鑰匙。（圖／記者游芳男翻攝）

礁溪警分局接獲通報後立刻派人上山，發現確實是一具人骨遺骸，陳屍處上方樹枝有風化斷掉的童軍結繩。警初步搜證，死者著藍色外套、黑色皮鞋及長褲，現場留有一支手機及一串鑰匙（是否為汽、機鑰匙需進一步調查），現場未留有死者遺書，及足以辨認身分等相關證件，但以白骨外貌初步研判是男性死者。

警方後來透過失蹤協尋比對，發現白骨可能是2018年3月失蹤至今的26歲吳姓男子，因此立刻連絡其家屬前來指認，最後吳母透過衣服、手機和鑰匙等遺物確認白骨就是兒子，傷心的在派出所放聲痛哭。警方表示，雖然死者家屬已透過遺物指認，但他們仍會進行DNA比對做最後確認。