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宜縣以「擁抱」追思228　盼走出傷痛

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▲宜蘭縣政府28日在宜蘭運動公園228紀念物前，舉行228追思活動，也希望把歷史真相只與正義還給受難者，撫平歷史傷痛。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭縣政府28日在宜蘭運動公園228紀念物前，舉行228追思活動，也希望把歷史真相只與正義還給受難者，撫平歷史傷痛。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

228事件72週年當天，宜縣府將舉辦「宜蘭縣2019年228追思紀念活動」，邀請228事件受難者家屬、中央與地方代表與會追思外，會中也邀請詩人、在地團體演出，為時1小時的追憶活動中，將走溫馨路線，以「大地母親」、「擁抱的溫度」、「勇氣與力量」及「和諧人生（聲）」串起整場追思活動，縣長林姿妙也會親自獻上象徵溫暖擁抱的圍巾，與受難者家屬一同點亮暖心燈，對逝者懷念並攜手向前。

宜縣府表示，228事件是台灣史上最慘痛的人為悲劇，也是台灣近代史上影響最深遠的事件，對台灣政治、社會影響甚鉅，而無辜生命的犧牲代表一個美滿家庭的破碎，頓失至親的受難者家屬，72年來生活上遭受打擊與煎熬，228事件始終是受難者家屬新中的痛與陰影，也讓台灣後來的族群關係具有深刻的影響。

這次228追思紀念活動，在宜蘭運動公園228紀念物前舉行，除對228事件受難者追思外，也希望把歷史真相只與正義還給受難者，撫平歷史傷痛。

宜縣府指出，歷史不能遺忘，但盼社會能以寬容、和平冷靜與希望見證歷史、記住歷史教訓，共同走向未來，不再重蹈覆轍。

另也邀請受難者家屬、中央地方代表共同參與，往年都會參加追思活動的文化部長主祕陳登欽也在邀請之列。追憶活動以「擁抱」作為主題，透過「大地母親」、「擁抱的溫度」、「勇氣與力量」、「和諧人生(聲)」等內涵的演繹，盼讓過往228事件的苦難與悲痛，轉化為理解、感念與和諧。

活動中，縣長林姿妙將親自幫受難家屬披上圍巾，盼傳達每人彼此瞭解、相互珍惜的重要，同時透過「擁抱」溫暖並點亮家屬心中的思念，堅持前人胼手胝足開創台灣的信念，「攜手」繼續守護這塊美麗的土地。

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