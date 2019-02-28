蔡英文接見教廷樞機主教：台灣會持續做人道慈善夥伴！

▲總統蔡英文28日下午接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼（Card. Fernando Filoni）樞機主教一行。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日下午接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼（Card. Fernando Filoni）樞機主教一行時表示，台灣和教廷共享自由、人權、博愛等普世價值，未來將持續做為教廷人道慈善的夥伴，為世界做出更多貢獻。

蔡英文表示，今年是台灣天主教會第四度舉辦全國聖體大會，非常歡迎費洛尼樞機主教擔任教宗特使來臺參加盛會。而她在幾個月前，和許多天主教資深外籍神職人員見面，「在台灣最匱乏的年代，這些前輩來到台灣，在醫療和教育等各個領域付出許多心力，帶動台灣的進步發展，讓大家非常感動和感激。」

蔡英文指出，不論過去或現在，天主教徒都是台灣社會很重要的一股力量，不斷做出貢獻，像是這屆的全國聖體大會，由嘉義教區承辦，在雲林舉行。教友們不但要帶領台灣與國際接軌，也特別行銷雲林地景地產，來帶動觀光，「相信費洛尼樞機主教這一趟，一定能感受到台灣教會和教友們的熱情和活力。」

蔡英文表示，在台灣各宗教之間的相處十分融洽，彼此尊重的風氣也受到教廷的肯定，梵蒂岡和台灣曾多次合辦跨宗教交談會議，「我們也希望透過費洛尼樞機主教的來訪，促進台梵之間更多的了解和交流。」

蔡英文強調，台灣和教廷共享自由、人權、博愛等普世價值，對於教宗方濟各（Pope Francis）常提到「以對話取代暴力是最好的方式」，她非常認同，這也是民主台灣的信念，「未來，台灣將持續做為教廷人道慈善的夥伴，為世界做出更多貢獻。」