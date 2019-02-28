陳吉仲酸韓國瑜　郝龍斌提5例反擊：小英南向也是既有

▲韓國瑜 。（資料照／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬跟當地業者簽下億元合作訂單，卻被農委會主委陳吉仲狠酸「那是去年就有的通路」。對此，國民黨副主席郝龍斌28日在臉書提出5個例子反擊陳吉仲，更直言「小英的南向政策不也是『既有』的嗎？」

郝龍斌認為，「既有的不一定有用，看是誰在用！」，韓國瑜到星馬行銷台灣農產，拚經濟，陳吉仲不但沒加油打氣，還狂酸韓國瑜的外銷訂單是既有通路。

郝龍斌還舉出5個「既有」來反擊民進黨，第一，海基會、海協會是既有管道，民進黨上台後全面中斷；第二，高雄道路幾千個天坑是既有的，韓國瑜上任後卻幫總統府秘書長陳菊「收爛尾」；第三，總統蔡英文的南向政策也是「既有」，現在寸步難行。

第四，郝龍斌指出，中華民國是我們既有的國家，現在被民進黨糟蹋；第五，陳吉仲所謂既有的通路，其實也不是陳吉仲所建立的，早在10年前，前總統馬英九執政時，農委會輔導的水果就已經進入新加坡。

郝龍斌強調，是不是既有不重要，要看執政者有沒有心，有沒有拿出辦法拚經濟、拚農產外銷，新加坡買的是台灣水果，是台灣所有農民的成果，而韓國瑜賣的是高雄水果，是高雄市長的職責，「看不出來，陳吉仲有什麼好眼紅的？」，「國民黨執政時建立的既有通路大家用，無妨！但誰用的好，就是各憑本事！」