轉型正義是政黨鬥爭？　蔡英文駁：內心的創傷不會自然消失

記者陶本和／台北報導

適逢228紀念日，總統蔡英文下午出席228事件中樞紀念儀式致詞時，針對外界有聲音認為，轉型正義是政黨鬥爭的觀念予以駁斥，強調傷口的表面也許會暫時癒合，但內心留下的創傷，不會自然消失，轉型正義的存在，就是為了真正撫平創傷，提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯誤。

蔡英文在談話中首先提到，在去年10月份時，參加促轉會舉辦的「公告撤銷有罪判決儀式」，當時各界熟悉的「二七部隊」領袖鍾逸人，是當天的主角之一；而在公告儀式上，他已經98歲了，大聲疾呼自己是俘虜，不是罪犯，「這讓我深刻感受到，還給他徹底的清白，不僅對他個人來說，是遲來的公道，也是台灣歷史紀錄上嶄新的一頁。」

蔡英文表示，接著在228事件紀念基金會的努力之下，公開的檔案當中，經過考證跟查核，整理出400多筆可能在228事件中受難，不過還未提出賠償申請的名單。

「歷史真相的了解依然是不夠的，這項工作會持續進行下去。」蔡英文表示，接著是要系統性地釐清事件的真相；另外，在過去這一年裡，台灣整體的轉型正義工作，進入新的階段，促進轉型正義委員會正式掛牌運作。

▲228中樞紀念儀式，總統蔡英文頒發恢復名譽證書。（圖／記者林敬旻攝，下同）



蔡英文坦言，促轉會運作之初，確實經歷一些波折，也引起激烈的討論。但經過一段時間的努力，無論在政治檔案徵集、資料庫的建置，或是公告撤銷不當的判決，促轉會都已經累積了不少成果。

對於外界認為，轉型正義只是「政黨鬥爭」，也認為過去的事不必再提，蔡英文表示，她並不同意這種看法，「面對過去的威權統治，是每一個經過民主化的國家，都必須處理的課題。」

蔡英文說，過去不會自己過去，傷口的表面也許會暫時癒合，但內心留下的創傷，不會自然消失，轉型正義的存在，就是為了真正撫平創傷，提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯誤。

蔡英文說，推動轉型正義的目標，是要讓每一個生活在台灣的人民，每一天都可以像今天，安心生活，不必擔心政府可以用暴力壓迫人民，不必擔心半夜被警察帶走就一去不回，可以自由閱讀，可以自由發表意見，可以打造更美好的民主社會。