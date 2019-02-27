　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自發淨山一天清出326公斤垃圾　外國人籲：台灣人別再放天燈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 自發淨山一天清出326公斤垃圾 外國人籲：台灣人別再放天燈。（圖／Taiwan Adventure Outings授權使用，請勿任意翻拍，以免侵權）

▲ 自發淨山一天清出326公斤垃圾 外國人籲：台灣人別再放天燈。（圖／Taiwan Adventure Outings授權使用，請勿任意翻拍，以免侵權，下同）

記者郭世賢／新北報導

放天燈已成新北市平溪和十分的元宵節傳統，平常日也可以放，但升空後又落下的天燈殘骸及週邊垃圾的量，累積在我們的山林，23日有幾名在台灣的外國友人，號召志工前往十分撿拾，一邊撿還一邊有新的天燈落下，一天共清出326公斤立圾。這些外國志工呼籲：別再放天燈了。

這些外國人與台灣志工23日從十分老街出發，沿著鐵軌一路走到台鐵平溪線的望古車站，然後再折返回十分。「廢棄的天燈好像無邊無境，撿不完的垃圾。」外國人說，撿拾過程「十分」令人沮喪。

請繼續往下閱讀...

沮喪感只有一下子，他們又繼續撿，不僅鐵道旁，也到山林步道、下溪床，然後把這些天燈殘骸裝進去預備好的新北市專用垃圾袋，再集中在大型黑圾塑膠袋裡面，一天總共裝了40袋，合計重量約326公斤。

▲ 自發淨山一天清出326公斤垃圾 外國人籲：台灣人別再放天燈。（圖／Taiwan Adventure Outings授權使用，請勿任意翻拍，以免侵權）

▲ 何來恩（Ryan Hevern）與關德賢（Dustin Craft）是「台灣戶外探險」（Taiwan Adventure Outings）公司創辦人。

這場很有教育和環保意義的活動，由「台灣戶外探險」（Taiwan Adventure Outings）公司創辦人，也是兩名在台灣的外國人何來恩（Ryan Hevern）與關德賢（Dustin Craft）號召。

他們說，淨山撿出來的垃圾不是100%都是天燈殘骸，但有約95%是。據估計，每天都有數千個天燈，從平溪和十分升空，然後就隨著風向和天燈的燃料多寡，飛向不同的山林，有時還會引起森林火災。

▲ 自發淨山一天清出326公斤垃圾 外國人籲：台灣人別再放天燈。（圖／Taiwan Adventure Outings授權使用，請勿任意翻拍，以免侵權）

何來恩說，在台灣政府沒有強制採用「環保天燈」之前，請遊客應該拒絕參與天燈活動，因為放天燈的就是場環境的災難。他曾看到有當地上了年紀的婦人，冒著被蛇咬、摔傷的危險，撿拾天燈殘骸去換錢。

新北市觀光旅遊局24日發布新聞稿指出，在平溪天燈節之後，新北市環保局與平溪區公所及平溪鄉魅力商圈協會再度攜手合作，辦理「平溪健行淨山趣」活動，約200人參與，鼓勵民眾除了來平溪放天燈祈福祝願外，也一起守護山林、認識平溪之美，讓參與民眾做環保的同時，也深化對鄉土的情感；上午場次並結合地方志工巡視步道，撿拾山林間的垃圾，維護環境清潔，共清出大袋垃圾，「讓平溪山林恢復了青山綠水」。

何來恩和關德賢共同成立的「台灣戶外探險」（Taiwan Adventure Outings）公司，除了專為外國遊客設計戶外活動行程，也相當關注台灣的生態環境，自2016年起每個月定期舉辦淨灘、淨山活動。2018年該公司總共幫台灣的山林和海洋清出總重7噸的垃圾。

台灣戶外探險 Taiwan Adventure Outingshttps://www.facebook.com/TaiwanAdventureOutings/?epa=SEARCH_BOX

TAO Taiwan Adventure Outingshttps://taoutings.com

▲ 自發淨山一天清出326公斤垃圾 外國人籲：台灣人別再放天燈。（圖／Taiwan Adventure Outings授權使用，請勿任意翻拍，以免侵權）

▲ 自發淨山一天清出326公斤垃圾 外國人籲：台灣人別再放天燈。（圖／Taiwan Adventure Outings授權使用，請勿任意翻拍，以免侵權）

ET快訊
頻頻被問「2020選總統」　韓國瑜在新加坡回應了
TOYOTA「新RAV4實車」西濱捕獲！上市倒數4天預售價9
接小孩校門口驚見「國際級男神」！網友爽翻：離我好近

關鍵字：新北,平溪,天燈,淨山

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拾荒婦刮花保時捷板金　網直擊「下跪道歉」轟車主：別囂張

影／網版竹北送肉粽「只到豆子埔溪」引恐慌　里長：一定送到海　

8男2女開毒趴變喪屍靶場釀2傷　「包廂如轟炸現場」警開2槍成群竄逃

台中酒駕累犯撞死獨子、準新娘　檢起訴「求處最重刑10年」

驚世惡媳真面目曝光！　不滿「丈夫被當搖錢樹」關廁所暴打虐死公公

他用春藥特調飲想與妻纏綿狂歡「先被姪女喝掉了」　網掀論戰

「小鋼砲議員」偷吃神隱！哥代回：女多次揚言輕生他無法給承諾

全家都靠他...苗栗慈父遭輾斃留8子女　妻淚崩父嘆一語成讖

夜店安管公親變事主「狠砸狂噴」　酒客敞篷賓士慘成廢鐵釀9傷

自發淨山一天清出326公斤垃圾　外國人籲：台灣人別再放天燈

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

青峰《歌手》飆唱《Silence》　楊乃文氣pupu：極度可惡

自發淨山一天清出326公斤垃圾　外國人籲：台灣人別再放天燈

快訊／新竹上吊送煞現場曝光！道長作法請出稻草人　靠雞鴨血點符

【英語多益通】想了解同性婚姻　先搞懂LGBTQ的意思

張國煒親自討論、監督　星宇航空培訓飛航員「亮橘色訓練服」首亮相

兼3份工買名牌包！馬子狗遭女友逼「謀害生命」…崩潰：房都登妳名下了

《還願》封面藏第二結局！「美心根本沒死」操控杜爸：觀落陰洗回憶

影／一張圖看228連假「北中南東」天氣　上班日冷氣團恐來襲、低溫探14°C

選填志願頭很痛　高中老師建議參照近2年學測2至4科統計表

稀有保育動物長吻真海豚　「尾鰭纏繞漁網」慘死基隆望海巷

野餐必備少女甜點！法式沙布列「2小時搞定」簡單照做超有巴黎fu

超巨兔比吉娃娃還大隻　當保母幫顧寶寶…一哭馬上通知爸媽

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

就想宅在家！5星座＝運動絕緣體...減肥「等下輩子吧」

《棒球大王》事前登錄今起開跑　PVP系統同步公開

奧蘭多求婚太緊張　口袋硬拔出求婚戒「啪一聲」衣服破了！

化學名師玩藝術推環保　嘉藥辦黃建和「銀書畫」雕塑展

自發淨山一天清出326公斤垃圾　外國人籲：台灣人別再放天燈

《楓之谷M》迎春季改版　2對2模式「怪物擂台賽」公開

快訊／台北市「酒測拒檢」連環撞！騎士暴怒跟車追人

二二八前夕⋯促轉會公布有罪判決撤銷名單　總計3831人

生活熱門新聞

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫..

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

好市多爽買握壽司卻變成三鮮炒飯

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

約看電影！尪1封訊息秒溜：1點..

跟太子打賭新武器打不壞！隔天看..

即／新竹上吊送煞開始！道長請出..

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別..

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅..

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

成功嶺教室音響晚上就響　軟弱班..

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音..

還願竟借鏡禁忌關鍵字　一搜秒吐

更多熱門

相關新聞

富基魚市大啖海鮮　單筆滿額可抽大獎

228四天連假！新北市石門區富基漁港正位於北海岸旅遊觀光路線的中間，又是知名海鮮「萬里蟹」捕撈產業的起始基地，遊客大啖活跳跳生猛海鮮，返程路過走廊來顆「蕃薯明」炭烤蕃薯，解油膩幫助消化，最後再買個伴手禮「蕃薯明地瓜酥」回家，在北海岸的旅遊畫上完美的句點。

谷芳有機茶園　碧螺春遠近馳名

誆認罪可續留台　他狂告移工竊盜詐174萬元

北京 3月3日起低慢小航空器全市禁飛

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

好市多爽買握壽司卻變成三鮮炒飯

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

約看電影！尪1封訊息秒溜：1點回來

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

跟太子打賭新武器打不壞！隔天看整根歪了

直擊「裸體家政婦」彎腰趴地「全視角」

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面