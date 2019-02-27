▲ 自發淨山一天清出326公斤垃圾 外國人籲：台灣人別再放天燈。（圖／Taiwan Adventure Outings授權使用，請勿任意翻拍，以免侵權，下同）

記者郭世賢／新北報導

放天燈已成新北市平溪和十分的元宵節傳統，平常日也可以放，但升空後又落下的天燈殘骸及週邊垃圾的量，累積在我們的山林，23日有幾名在台灣的外國友人，號召志工前往十分撿拾，一邊撿還一邊有新的天燈落下，一天共清出326公斤立圾。這些外國志工呼籲：別再放天燈了。

這些外國人與台灣志工23日從十分老街出發，沿著鐵軌一路走到台鐵平溪線的望古車站，然後再折返回十分。「廢棄的天燈好像無邊無境，撿不完的垃圾。」外國人說，撿拾過程「十分」令人沮喪。

請繼續往下閱讀...

沮喪感只有一下子，他們又繼續撿，不僅鐵道旁，也到山林步道、下溪床，然後把這些天燈殘骸裝進去預備好的新北市專用垃圾袋，再集中在大型黑圾塑膠袋裡面，一天總共裝了40袋，合計重量約326公斤。

▲ 何來恩（Ryan Hevern）與關德賢（Dustin Craft）是「台灣戶外探險」（Taiwan Adventure Outings）公司創辦人。

這場很有教育和環保意義的活動，由「台灣戶外探險」（Taiwan Adventure Outings）公司創辦人，也是兩名在台灣的外國人何來恩（Ryan Hevern）與關德賢（Dustin Craft）號召。

他們說，淨山撿出來的垃圾不是100%都是天燈殘骸，但有約95%是。據估計，每天都有數千個天燈，從平溪和十分升空，然後就隨著風向和天燈的燃料多寡，飛向不同的山林，有時還會引起森林火災。

何來恩說，在台灣政府沒有強制採用「環保天燈」之前，請遊客應該拒絕參與天燈活動，因為放天燈的就是場環境的災難。他曾看到有當地上了年紀的婦人，冒著被蛇咬、摔傷的危險，撿拾天燈殘骸去換錢。

新北市觀光旅遊局24日發布新聞稿指出，在平溪天燈節之後，新北市環保局與平溪區公所及平溪鄉魅力商圈協會再度攜手合作，辦理「平溪健行淨山趣」活動，約200人參與，鼓勵民眾除了來平溪放天燈祈福祝願外，也一起守護山林、認識平溪之美，讓參與民眾做環保的同時，也深化對鄉土的情感；上午場次並結合地方志工巡視步道，撿拾山林間的垃圾，維護環境清潔，共清出大袋垃圾，「讓平溪山林恢復了青山綠水」。

何來恩和關德賢共同成立的「台灣戶外探險」（Taiwan Adventure Outings）公司，除了專為外國遊客設計戶外活動行程，也相當關注台灣的生態環境，自2016年起每個月定期舉辦淨灘、淨山活動。2018年該公司總共幫台灣的山林和海洋清出總重7噸的垃圾。

台灣戶外探險 Taiwan Adventure Outings：https://www.facebook.com/TaiwanAdventureOutings/?epa=SEARCH_BOX

TAO Taiwan Adventure Outings：https://taoutings.com