誆認罪可續留台免遣返　他狂告35名移工竊盜詐174萬元

▲新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）



突發中心／新北報導

許多印尼、越南籍逃逸移工遭逮後，為了想要繼續留在台灣賺錢，不惜付出高額費用，就連吃上竊盜罪也在所不惜；新北市一名許姓男子看準這個心態，向移工收取費用後對他們提出竊盜告訴，謊稱他們認罪後可以離開收容所，只要檢察官做出限制出境處分，他們就能繼續留在台灣，但有移工繳了錢後卻沒被起訴，氣得翻供揭發許男罪刑，新北地檢署依照誣告罪、偽證罪、偽造文書、詐欺取財等罪嫌將他起訴。

起訴書指出，共35名逃逸移工遭逮等待遣返期間待在收容所，得知消息許男有特殊管道可以幫助他們離開，因此透過友人協助聯繫，許男謊稱會對他們提出竊盜告訴，只要乖乖認罪就可以出收容所，並向移工收取訂金，約定事成之後再交付尾款，前後共騙了174萬元。

許姓男子以個人名義、借用他人名義，向逃逸移工提出竊盜告訴，為了怕被發現，還找了孫姓、張姓友人冒名提告，部分檢察官偵查時發現有異狀，沒有對被告移工起訴、限制出境，害得這些移工繳了錢還是得被遣返，氣得翻供爆料。

許男到案後供稱都有經過被害人的同意才會提告，並且坦承除了自己提告外，還有假借他人的名義，檢方依照許男跟共犯的LINE對話紀錄以及帳冊，認定其確有犯行將他起訴。

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