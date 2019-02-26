北京進入「兩會時間」　3月3日起低慢小航空器全市禁飛

▲北京市3月份將迎來第13屆全國兩會第二次會議 。（圖／翻攝自新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會即將開幕，北京市公安局今（26）日宣佈，自3月3日起至全國「兩會」閉幕前，在本市行政區域內，「低慢小」航空器禁飛，禁止單位、組織和個人進行一切體育、娛樂、廣告性飛行活動和施放氣球活動，對於其他性質的飛行活動，應當經軍隊、民航空中管制部門批准後，才可實施。

▲北京市公安局發佈兩會期間禁止低慢小飛行器通告。（圖／翻攝大陸網站）

《北京日報》報導，「低慢小」航空器是指飛行高度在1000米以下、時速小於200公里、雷達反射面積小於2平方公尺的航空器具；主要包括輕型和超輕型飛機（含輕型和超輕型直升機）、滑翔機、三角翼、動力三角翼、載人氣球（熱氣球）、飛艇、滑翔傘、動力滑翔傘、無人機、航空模型、無人駕駛自由氣球、系留氣球等12類。

▲孔明燈具高危險性，兩會期間北京市行政區範圍內禁止施放。（圖／翻攝中新網）

報導中特別指出危險性極高的孔明燈（天燈），也在禁止範圍內。報導稱，孔明燈利用明火加熱空氣產生動力升空，且自重較輕，遇有陣風或碰撞高大建築物後容易墜落，一旦掉落到草叢或懸掛到樹枝等易燃物品上極易引發火災。

「兩會」期間，北京市將依《關於在北京地區禁止生產銷售燃放孔明燈的通告》禁止生產、銷售、燃放天燈，違反規定者，情節嚴重構成犯罪將追究刑事責任。

