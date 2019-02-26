▲ 三峽「谷芳有機茶園」，碧螺春、蜜香紅茶遠近馳名。（圖／茶園主人李昌峻提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市有茶鄉之稱，隨著近年有機茶正夯，三峽種茶及製茶歷史悠久，碧螺春及蜜香紅茶更是遠近馳名，位於行修宮旁的「谷芳有機茶園」，歷史可以追溯到1871年，目前由1980年次的第五代茶農李昌峻、洪佳玉夫妻及第6代3個小孩一同經營，在行修宮市集門市販售有機茶，歡迎大家到行修宮走走，順道喝好茶。

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▲ 三峽「谷芳有機茶園」旁行修宮景色。（圖／新北市農業局提供）

「谷芳有機茶園」傳承祖先的採茶、製茶手藝，堅持人工手採生長期7-15天的細芽嫩心，並且轉型有機耕作，透過農業局的輔導，於2014年取得有機驗證，經過幾年的努力，逐漸讓茶園生態取得平衡，克服初期產量不穩的困境，茶園旁的製茶場也經過嚴格的有機加工驗證，確保產品的有機完整性及衛生安全。

茶園主人李昌峻表示，他們在行修宮旁的野放茶園區不追求產量，讓茶園自然形成完整生態鏈，翡翠樹蛙、藍腹鷴及穿山甲等都是茶園裡的常客，為當地保留豐富的生態，行修宮絕佳的風水及景觀，吸引許多遊客前來祈福，往行修宮後方的健行步道往山上走，還能看到古時的礦坑遺址，行修宮前階梯旁的石牆都是以前開採煤礦時剩餘的石頭手工鑿出後砌成的，是當地人才熟知的歷史痕跡。

▲ 新北市有茶鄉之稱，隨著近年有機茶正夯，三峽種茶及製茶歷史悠久，碧螺春及蜜香紅茶更是遠近馳名，位於行修宮旁的「谷芳有機茶園」。（圖／茶園主人李昌峻提供）

目前行修宮旁的辛夷花及杜鵑正盛開，非常適合大家連假時，全家大小來遊玩賞景，當然也別忘了到行修宮前方市集的谷芳茶園門市找熱情的茶園主人李昌峻及洪佳玉，聊聊有機理念、喝喝好茶！

新北市政府鼓勵青年及農友加入有機農產業，可向農會提出申請租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。欲購買有機茶，請洽谷芳有機茶園，電話：0918-771-713；網站：https://www.gforganictea.com.tw或親洽谷芳茶園門市：新北市三峽區白雞153-79號（白雞商場79號）。

▲▼ 三峽「谷芳有機茶園」，歷史可以追溯到1871年，目前由1980年次的第五代茶農李昌峻、洪佳玉夫妻及第6代3個小孩一同經營。（圖／茶園主人李昌峻提供，下同）