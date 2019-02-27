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「柯韓默契」高雄都住同飯店！柯韓會還有機會

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▲「柯韓會」是否登場備受關注。（合成圖／資料照）

▲「柯韓會」是否登場備受關注。（合成圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲行程滿檔，27日剛結束4天快閃以色列行程，28日就要再度展開「一日雙城」挑戰。柯文哲28日一早六點半將從台北關渡宮出發，早上騎到新竹春天戀人社區後，將搭乘高鐵返北參加228紀念活動，傍晚再度搭高鐵南下嘉義後繼續「騎鐵馬」。柯文哲晚間將入住與韓國瑜打選戰期間同間飯店，隔日將以私人行程展開「扁柯會」。

柯文哲2月28日將參加台北市政府體育局主辦的「一日北高自由車活動」，行程預計早上6點30分從台北關渡宮出發，早上除了關渡宮外還有兩個停靠點「八里春天戀人社區」、「新竹南寮代天府」，預計十點離開後將搭乘高鐵返北、參加228紀念活動，傍晚五點多再搭乘高鐵南下嘉義，搭車到台南後繼續騎鐵馬停靠台南711明和店、高雄中油梓官站，最後一站則是高雄物產館。

▼柯文哲228一日雙城。（圖／翻攝自柯文哲粉絲社團）

▼柯文哲228一日雙城。（圖／翻攝自柯文哲粉絲社團）

據了解，柯文哲這次將下榻的住處是高雄知名飯店蓮潭會館，高雄市長韓國瑜打九合一選戰時也住同間飯店，事實上，韓國瑜除了住在蓮潭會館外，他在當選隔日被目擊私下和前高雄縣長楊秋興討論小內閣人選也在同一地點，這次柯文哲將入住同間飯店，成為另類「柯韓默契」。

台灣首府大學附屬機構蓮潭國際文教會館董事長應秀鳳表示，飯店地點鄰近高鐵左營站、高捷，很榮幸成為北、高兩大人氣王市長選擇入住的地點。韓國瑜選戰時都住在蓮潭，據了解，柯韓同樣都住在高樓層的客房，可以近距離觀賞蓮池潭美景，韓國瑜當時因為拚選戰早出晚歸，除了有訪客時會在大廳酒吧喝喝咖啡外，沒有什麼特殊要求，應秀鳳讚賞他相當親民。

總經理鄭琨楹表示，除了大咖政治人物，知名藝人張惠妹、陳奕迅也曾入住，由於重視顧客隱私，不便透露客戶太多訊息，因此對北高兩大人氣市長入住也是平常心應對。她分享，雖然飯店不會主動宣傳，但因為有客人發現韓國瑜競選期間入住，主動幫忙分享與曝光，吸引不少韓粉追星觀光。

柯文哲這趟行程除了公開的一日雙城活動，3月1日下午將私下會見面前總統陳水扁，至於外界最為關注的「柯韓會」，消息從傳出後不斷出現變數，柯文哲1日見完陳水扁後還有空檔時間，「柯韓會」還是有成行的可能性。

▼韓國瑜選戰期間住房。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直擊韓國瑜曾經住過的總統套房，為1107號房 。（圖／記者吳奕靖攝）

▼柯文哲一日雙城所住房型。（圖／蓮潭會館提供）

▼柯文哲一日雙城所住房型。（圖／蓮潭會館提供）

▼蓮潭會館董事長應秀鳳。（圖／蓮潭會館提供）

▼蓮潭會館董事長應秀鳳。（圖／應秀鳳提供）

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