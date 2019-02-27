真有髮夾彎？還原當年朱立倫：堅持沒核安、就沒核電





▲2014年04月蘇貞昌拜會朱立倫商談核四，雙方均希望爭議儘快解決。(資料照)

記者羅婉庭／台北報導

新北市長朱立倫拋出核能議題掀起軒然大波，更遭反核人士批政策髮夾彎；但綜合他過去立場，是「只要有核安問題，核四就不該存在」，若找不到核廢去處，就沒資格使用核電，核一、核二、核三亦當如是。

朱立倫日前拋出若當選總統，將重新檢視能源配比，若缺電危害國安，不排除在最高核安標準下，重啟核四，被民進黨及反核人士大批髮夾彎。實際上，朱立倫當年的說法同樣是若沒有核安、就沒有核電，要用最客觀、嚴格的態度檢驗，交由公民來決定。

朱立倫當時直言，「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」，而2016年對於核一廠一號機重啟議題，時任新北市長的他也明確表達，「找不到核廢去處，就沒資格使用核電」，更強調新北市絕不容許興建乾式貯存設施。

朱立倫說，長期以來新北市的主張非常一致，核一廠一號機若要重啟，中央必須針對核安問題講清楚，其次，核廢又該如何處理？

再還原朱立倫2018年針對核四重啟公投過關所帶來的衝撃，時任新北市長的他則表示，新北市非常理性面對核能問題，使用核能，就必須確保安全，以及核廢料的去處。

如同他此時的說法，新北市有三座核電廠包括核一、核二和核四，而且新北市政府的態度始終一致，第一是核能的安全最重要；第二、核廢料必須找到去處，這是台灣要共同面對的問題。

現在朱立倫面對2020總統大選，再度拋出重啟核四議題，「要求最高標準、三個不同層次的安全」，並且運用新科技「有信心也有能力處理核廢問題」，他也保證，執行辦法會與專家們研議之後向大家報告。

他強調，首先會考慮能源造成的國家安全問題，確保不會因為能源供應不足而危害到國家，第二是保障人民的健康安全無疑慮，第三則是核能的安全，符合上述「三層安全」後，才能在最高的核安標準下重啟核四。他會絕對嚴謹的去審視安全問題、能源配比。

朱立倫說，科技在進步，國際上處理核廢的能力也逐漸在進步；但以新北市來說，中央政府不可能告訴地方：把核廢擺在這裡你同不同意？新北市當然無法同意。中央政府必須很確定這是「暫存」的，願意承諾並積極處理核廢，不可以推給地方。

面對棘手的核廢料問題，朱立倫說，「從來沒有一個國家，中央政府會把核能、核廢的問題推給地方政府」。儘管經濟部在農曆年前就指出核一、二、三廠延役的四大限制與核四重啟的七大難題，仍擋不住來勢洶洶的擁核勢力。

除此之外，擋不住的還有民意，根據《新新聞》與《風傳媒》委託台灣指標民調最新完成的調查顯示，若為解決缺電問題，有54.8％民眾同意重啟核四廠，33.4％表示不同意。距離核四廠最近的台北市與新北市，分別有60.3％與58％民眾支持，是同意比例最高的地區。

與台灣綜合研究院日前公布民調結果相似的是，一旦問及是否同意核廢料存放在居住的縣市，有高達67.9％的民眾反對，僅有24.4％願意。同意重啟核四者當中，亦有53.2％民眾不同意，高於同意存放者，顯示大部分民眾對核廢料仍存有疑慮。

若考慮時間、經費與核廢料處置，同意重啟核四的民眾將逐漸遞減；這也揭示2020年相關公投案的主要爭點，民眾關切重啟核電廠的成本，反核方與堅持「非核家園」的民進黨政府必須回應「電力不足」的解方；擁核方則必須說明「核廢料處置」問題。