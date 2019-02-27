韓國瑜兩岸小組「邀4台商會長」　下周首場會議「談農產品」

▲廈門台協會長吳家瑩與韓國瑜會談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

高雄市政府26日公布「高雄市政府兩岸小組」成員名單，包含深圳、廣州、廈門、上海的4名大陸台商協會的會長。其中，廈門台協會長吳家瑩2月14日才率團訪問高雄，與韓國瑜對談，預計3月4日再赴高雄，參加兩岸小組的第一次會議。

「高雄市政府兩岸小組」由高雄市長韓國瑜出任召集人，副市長葉匡時、李四川及前高雄縣長楊秋興任副召集人。除了多名市府首長、局長擔任召集人及委員外，名單內也有4名大陸台商協會的會長，分別是深圳台協的陳忠和、廣州台協的王慶祥、廈門台協的吳家瑩、上海台協的李政宏。

▼韓國瑜上任後積極推廣高雄農產品。（圖／記者洪正達攝）

廈門台協會長吳家瑩表示，早在農曆年前，韓國瑜方就已與他聯絡，討論加入兩岸小組的事宜，過年後（2月14日），他便率20多名廈門台商赴高雄參加論壇，跟韓國瑜會談，就高雄、廈門產業的交流合作做了討論。

吳家瑩指出，前次與韓國瑜會談時，他向韓國瑜提到高雄、廈門舉行「雙港論壇」的可能性，並推薦高雄可與廈門合作走「一帶一路」，透過「中歐班列」將高雄的產品銷售到周邊國家及地區，開拓27億人口的新市場。

▼楊秋興任兩岸小組副召集人。（圖／記者洪正達攝）

對於力邀台商加入兩岸小組，高雄副市長葉匡時表示，台商在大陸待的久，對大陸的政治、經濟、商業環境較了解，所以邀請台商會長加入小組，有助掌握大陸的情況及消息。葉匡時還說，韓國瑜市長很期望台商能到高雄投資，有台商會長的加入，對未來引入台商來高雄也會有幫助。

吳家瑩還說，兩岸小組的第一次會議將在3月4日舉行，屆時他也會赴高雄與會，繼續推動雙港論壇、一帶一路等項目的合作。據了解，第一次會議討論的主題有三項，分別為：推動兩岸城市農漁產品產銷合作及建立定期諮商平台；完備食、住、行、樂相關配套措施帶動陸客前來高雄觀光；成立單一服務窗口吸引台商回流高雄投資。

▼高雄市政府兩岸小組名單。