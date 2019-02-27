台灣燈會爆紅吸睛　228連假屏東旅宿回春

▲台灣燈會客家燈區之一。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會引來好評，至26日止已吸引近600萬人潮前來賞燈，除了屏東縣東港當地訂房率早已滿房，效應外溢至屏東市及恆春墾丁，228連假四天住房率普遍均超過8成以上，詢問電話，業績增加讓旅宿業者很有感，也希望熱潮一路延續，重回昔日榮景。

東港當地的旅宿業者說，早在確定2019台灣燈會在屏東時，行銷團隊便已制定優惠、配套措施，以及推出相關旅遊行程搭配，住房率便有一定水準。燈會正式開幕後整體效果令人驚豔，加上媒體、網路推波助瀾，詢問電話更是不斷湧進，4天連假早在一個月前便銷售一空。

屏東市的旅宿業者指出，屏東市的綵燈節去年已做出口碑，今年搭配台灣燈會擴大辦理，50組燈飾各有特色，在萬年溪畔一路排開美不勝收，加上新增的眷村燈區，都吸引許多外地遊客前來，帶動訂房率及住宿率。

恆春旅宿業者表示，這一波連假明顯比預期中好，原以為春節過後訂房會略顯疲態，但這次台灣燈會實在辦得太成功，從上周起電話訂房的旅客都直接表明先看完燈會後入住，或是隔天退房後要前往燈會朝聖，雖然恆春半島距離台灣燈會大鵬灣燈區將近百公里，但仍明顯感受到這次燈會龐大的旅遊磁吸效果。

縣府交通旅遊處表示，這次主燈區雖然在大鵬灣，但早在燈會前已經規劃10條精選遊程，設計划算的大眾交通接駁套票，結合超夯的四重溪燈海、落山風藝術季等景點，搭配燈會形成2到3日遊，讓台灣燈會成為屏東觀光的亮點。