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跟著3種人買外幣保單投資加碼　旅遊文教退休族各有盤算

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▲▼ 美元,美金。（圖／路透社）

▲國人持續購買美元保單商品比率高。（圖／路透社）

記者李蕙璇／台北報導

國人狂買外幣保單，其中40歲以下新聞旅遊業客層偏愛期繳型商品，40~60歲文教服務業人士鍾愛投資型，而60歲以上準備退休族多挑躉繳型保單，一次豪擲資金。

根據金管會近期公布2018年外幣保單最新銷售情況，全年新契約保費收入達6,179億元台幣，與2017年相比大增22%。其中投資型有2,398億元台幣，成長54%；傳統型則為3,780億元台幣，成長8%；以近期受歡迎的美元保單為例，去年熱賣約5,294億元台幣，佔比高達85%。

台灣人壽表示，公司內部大數據團隊針對持有外幣保單商品保戶加以分析，選購外幣商品會隨著不同年齡階段而有所差異。40歲以下客層配置外幣以期繳商品比例較高達34%，其中又多以從事新聞及旅遊職業保戶為主，可能是因其工作性質常接觸全球性資訊，對全球市場及外幣接受度高。

40~60歲間之客層則偏好配置投資型外幣保單約占41%，以文教及服務業比重最高，此族群在穩定薪水收入的基礎下，積極規劃投資型產品來快速擴充資產。

對已累積一定資產規模的60歲以上客層則以持有外幣躉繳型保單比例較高，約占19%。此年齡區間的客戶多已準備或已經退休，因此首重在安全、穩定的基礎上一次投入資金。

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關鍵字：3種人,外幣保單,投資,加碼,旅遊,文教,退休族,新聞,服務,台灣人壽

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