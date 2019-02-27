　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台灣燈會企業燈區螢光魚　有一場奇幻之旅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣燈會企業燈區螢光魚　來一場奇幻之旅 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣燈會屏東企業燈區發螢光的娃娃魚，很吸睛。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　　

2019台灣燈會在屏東企業燈區，以科技 意象打造燈飾，相當吸睛，其中由在地企業芝林公司製作兩隻由馬賽克磁磚拼貼、夜間散發螢光的娃娃魚，更成為焦點；室內展館以「光、魚舞」為設計理念，推出「人魚共舞」互動體驗活動，民眾可以創作專屬的螢光魚明信片，在炫麗的光影與螢光魚展開一場奇幻之旅。

台灣燈會企業燈區共有10家企業進駐設燈，包括大金企業、墾丁福華飯店、統一企業、大同公司、中華郵政、屏東科技大學、台灣企銀、屏東加工出口區、屏南工業區及芝林公司，入口裝置意象以網紗造型，在線條與燈光流動中，宛如進入未來世界。

而以研發出螢光魚技術領先全球的芝林公司，以「光、魚舞」作為設計理念，製作了兩隻由數萬片馬賽克磁磚拼貼，歷時3個月製作、重達七公噸，於夜間散發螢光的娃娃魚，造型相當可愛，吸引許多民眾拍照留念。

除了戶外展區外，芝林公司邀請來自倫敦的科技創新公司為燈會設計了與螢光魚互動的「人魚共舞」體驗活動，展出地點在主燈區遊艇碼頭旁媒體中心一樓，結合創作、美學、科技、螢光魚、魔法、抓魚樂等元素，遊客可以創作自己的螢光魚，透過科技，魚從手心游向奇幻世界、游出魚缸，展開一場奇幻之旅。

ET快訊
快訊／空軍S70C尾旋翼斷裂　降落擦撞廢棄崗亭
20:00竹北鬧區送肉粽！「只到溪邊」引恐慌　里長：一定坐車

關鍵字：2019,台灣燈會,企業燈區,芝林

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

台灣燈會企業燈區螢光魚　有一場奇幻之旅

檢警破獲黑幫組織起出長短槍　翁章梁頒發獎金6萬

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

台灣燈會企業燈區螢光魚　有一場奇幻之旅

檢警破獲黑幫組織起出長短槍　翁章梁頒發獎金6萬

河川綠帶造林抗揚塵　台東林管處與河川局進行滾動式合作

相招來參加宣導領獎品　別相信！警提醒多求證免糾紛　

屏東崁頂李府千歲築堤攔水興農田　農民視為水利神　　

體驗韓國瑜市長住宿　蓮潭會館3月推好吃好玩優惠

淨化台南安平治安　四分局執行掃蕩勤務打擊不法

賴清德參香掃街力挺郭國文　最強助選員參戰！

南警宣導反詐真有趣　人形數字110

麻豆警「快閃舉牌」　交通安全宣導獲好評　

美容師「專業手技」洗澡按摩　熟客博美爽瞇眼：金蘇湖～

彩券「大福彩」將在4月27日停售　今頭獎上看2.3億元

出訪也開砲　柯文哲：民進黨不是被新潮流搞垮的嗎？

2原因揭開「送肉粽」傳至北部的秘密　跟「利益」有關…桃園內壢也辦過

台語女歌手在墓園尿尿！　狂道歉「我是來工作的」

鄧超曝光陪老婆逛街的8個內心話　「要走很久很久很久的路」

「公投脫鉤選舉」政院審查有共識！人權不能公投還有爭議

【廣編】「FIN纖氣泡水」清爽暢快　四大超商優惠價上市

再爆降血壓藥用到「致癌原料」　藥師怒吼：可否一次查清楚？

經濟部3月召開電價審議委員會　4月起電價估一口氣漲3%

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

賴清德力挺郭國文成最強助選員

宜蘭家戶節能最高補助1萬900..

枋寮林家喜三兄妹　種出「紅龍芒..

台南地府通道！　陳亭妃促立即改..

2019台灣燈會　5交通懶人包..

王爺對謝眨眼？　陳筱諭說母湯扭..

淨化安平治安　執行掃蕩打擊不法

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄..

檢警破獲黑幫組織　翁章梁頒發獎..

宜蘭市訂桌呷拜拜　大家作伙來

鍾明海推動太極人生

保育區打魚　海巡人員逮個正著

謝龍介的目標　就是讓大家過好日..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

更多熱門

相關新聞

228連假去哪玩最好？觀光局爆推這

228連假想來趟深度旅遊要去哪？交通部觀光局推薦你去屏東！第30屆台灣燈會在屏東大鵬灣到3月3日為止，今年燈會創意豐富，豬年主燈變屏東特產黑鮪魚，主燈展演結合炫麗燈光秀及水幕水舞超有看頭，此外一連三天晚上8點06分開演的Intel無人機空中排字演出，陸、海、空兼具的表演藝術，更是燈會30年來創舉，帶給觀眾前所未見的感官震撼，千萬別錯過。

台灣燈會　潘孟安：打響屏東品牌

228連假　台灣燈會調遊覽車接駁

因應228湧入賞燈人潮　台鐵局加開列車

5科滿級分　陸興高中張皓想念牙醫

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎露餡

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面