台灣燈會企業燈區螢光魚　有一場奇幻之旅

▲台灣燈會屏東企業燈區發螢光的娃娃魚，很吸睛。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會在屏東企業燈區，以科技 意象打造燈飾，相當吸睛，其中由在地企業芝林公司製作兩隻由馬賽克磁磚拼貼、夜間散發螢光的娃娃魚，更成為焦點；室內展館以「光、魚舞」為設計理念，推出「人魚共舞」互動體驗活動，民眾可以創作專屬的螢光魚明信片，在炫麗的光影與螢光魚展開一場奇幻之旅。

台灣燈會企業燈區共有10家企業進駐設燈，包括大金企業、墾丁福華飯店、統一企業、大同公司、中華郵政、屏東科技大學、台灣企銀、屏東加工出口區、屏南工業區及芝林公司，入口裝置意象以網紗造型，在線條與燈光流動中，宛如進入未來世界。

而以研發出螢光魚技術領先全球的芝林公司，以「光、魚舞」作為設計理念，製作了兩隻由數萬片馬賽克磁磚拼貼，歷時3個月製作、重達七公噸，於夜間散發螢光的娃娃魚，造型相當可愛，吸引許多民眾拍照留念。

除了戶外展區外，芝林公司邀請來自倫敦的科技創新公司為燈會設計了與螢光魚互動的「人魚共舞」體驗活動，展出地點在主燈區遊艇碼頭旁媒體中心一樓，結合創作、美學、科技、螢光魚、魔法、抓魚樂等元素，遊客可以創作自己的螢光魚，透過科技，魚從手心游向奇幻世界、游出魚缸，展開一場奇幻之旅。