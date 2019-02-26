228連假去哪玩好？觀光局爆推這　好吃好玩一次看「20:06分最精彩」

▲想要在228連假來趟深度旅遊？觀光局最推這裡！。（圖／觀光局提供，以下皆同）

記者曹悅華／台北報導

228連假想來趟深度旅遊要去哪？交通部觀光局推薦你去屏東！第30屆台灣燈會在屏東大鵬灣到3月3日為止，今年燈會創意豐富，豬年主燈變屏東特產黑鮪魚，主燈展演結合炫麗燈光秀及水幕水舞超有看頭，此外一連三天晚上8點06分開演的Intel無人機空中排字演出，陸、海、空兼具的表演藝術，更是燈會30年來創舉，帶給觀眾前所未見的感官震撼，千萬別錯過。

觀光局表示，錯過了開燈日當天演出的民眾，可以規劃在228連續假期，全家一起來趟屏東燈會之旅，親自體驗「全球10大節慶」之一的台灣燈會；白天遊屏東，感受南台灣的好山好水，品嚐當地小吃及首次專屬台灣燈會的特色餐點，晚上逛燈區，每個燈區都各具特色，絕美的裝置藝術表現出屏東的在地特色。

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▲2019屏東燈會共有三大燈區，各個充滿特色。

必看三大燈區特色

今年交通部觀光局以「屏安鵬來 光耀30」為台灣燈會布展主題，共分為屏東、東港及大鵬灣三大燈區，各自展現其特色吸引國內外遊客到訪，其中主燈所在的大鵬灣燈區，其獨特的潟湖海岸地形是國內外罕見的燈會舉辦場地，燈區充分利用當地特殊地景地貌規劃，民眾除了可以細細欣賞燈藝師精巧別緻的製燈工藝與感受年節歡樂氣氛外，更可以漫步於燈區沿岸，或搭乘夜間賞燈船，從不同的視角賞燈。

大鵬灣燈區主燈「巨鮪來富」及4個副燈「豐豬屏安」、「南國豐收」、「點亮屏安」及「東港故事」皆以在地特色做為設計主題，充分展現當地文化民俗特色。由監獄收容人製作的燈王「富貴呈祥」以栩栩如生的孔雀開屏展現「屏東」特色，是眾所矚目的焦點之一。

「屏東燈區」，以「彩虹」為主題，長達近5公里的彩色萬年溪，布滿50組水上、音樂及互動科技等不同類型燈飾，串聯懷舊、童趣風的眷村燈區，點亮屏東市。「東港小鎮燈區」則以海為主題，用漁港特有風情及宗教文化規劃特色燈組，民眾入夜後可於光復路賞燈，同時設計了展覽與小旅行，帶領民眾深入屏東日常巷弄探訪故事。

▲無人機燈光秀是這次的必看亮點之一。

今年台灣燈會，在媒體推薦及臉書上瘋傳的亮點，就是半導體廠英特爾（Intel）設計的無人機燈光秀。在音樂、燈光與水舞搭配下，300架無人機在屏東大鵬灣的夜空上幻化成點點星光，緩緩變換，排列出屏東、Taiwan字樣，及鵝鑾鼻燈塔與黑鮪魚等帶有在地特色的圖案，讓所有觀眾驚呼連連！為了讓更多民眾可以觀賞到這國際級的演出，在2月24日、及228連續假期每天在主燈後方海域上空演出（2月28日至3月2日晚間8點06分），在3月3日閉幕晚會當天晚間9點35分做最後一次展演。

「台灣燈會30週年特展」，地點位於台灣燈會親子歡樂P.P.Party燈區旁的大鵬灣遊客中心區域，展場除首度公開典藏29座獨一無二的主燈模型，以及歷屆小提燈外，也規劃了燈會小學堂」結合燈會知識問答或捐贈發票等方式讓遊客能在親子歡樂體驗中認識台灣燈會，是親子共學共遊最佳去處喔！

▲屏東東港最有名的就是新鮮的海鮮。（圖／記者曹悅華攝）

必吃台灣燈會30週年限定美食

深度探訪屏東怎能錯過當地的特色美食，屏東東港以漁業為主，全年漁貨高居全國第2名，《東港三寶》櫻花蝦、鮪魚和油魚子更是享譽全台，要吃最新鮮的海鮮，東港華僑市場一定不能錯過！另外，為迎接這場燈會盛宴，交通部觀光局集結各方巧思與行銷創意，聯合東港的19家餐飲、伴手禮、小吃與民宿等業者共襄盛舉，更是推出台灣燈會史上首次「台灣燈會30周年限定餐」，每項餐點皆融合在地特色，每道菜取了應景又令人垂涎欲滴的名字，如《鵬程萬里糖醋魚》、《南瓜燈籠海鮮盅》、《節慶元宵扁魚白菜》、《櫻花蝦冰淇淋鹹鬆餅》、《櫻花蝦蛋糕捲》、《三隻小豬握壽司》、《莓花豬豬冰》和口味獨特的櫻花蝦珍珠飲料等創意料理，以及雙糕潤等傳統點心，要來一次挑逗您的味蕾神經。

另外，林邊汁多甜美的蓮霧黑珍珠、萬巒入味、香Q 的豬腳，及入口即化的東港黑鮪魚，還有德文咖啡、車城及恆春洋蔥、高樹蜜棗等，也都是您不可不嚐的人間美味。

▲都來到屏東，可以把握機會去著名地標朝聖。（圖／觀光局提供，以下皆同）

必遊推薦行程輕鬆玩

來到屏東若只是看燈展就真的太可惜了！屏東在地生態美景、特色小吃、工藝和原住民文化足以讓人意猶未盡，建議您趕緊上2019台灣燈會網站規劃一日遊或二日遊行程，和家人或朋友結伴感受南台灣溫暖探頭的陽光與在地風土人情，晚上再至燈會現場欣賞精彩的主燈秀及Intel的無人機燈光秀。

大鵬灣國家風景區擁有獨特天然潟湖景觀，內含大鵬灣及小琉球兩大風景特定區。其區內海域動植物資源豐富，包含特有的海茄冬紅樹林濕地。燈展正逢冬季候鳥季節，小燕鴨、黑腹、燕鷗、小白鷺偶爾會停下來休息；不僅如此，園區也規劃有「軍史遺跡」、「水上活動」、「陸上活動」三大類型設施，讓民眾可以玩得更盡興。

茂林國家風景區是世界唯二的越冬型蝴蝶谷，每年11月至隔年3月，擁有漂亮翅膀的紫斑蝶便會集中遷往大武山麓的山谷避寒冬，直到春天才北返，因此被米其林綠色旅遊指南評選為三星級必遊景點。此外，茂林國家風景區內居民以魯凱族為主，也可藉此機會享用原住民傳統美食與觀賞多納石板屋，尋訪多納部落，同時觀賞山谷秀麗景緻。

▲如果決定去墾丁，務必去海邊走走。

墾丁森林遊樂區是台灣第一座熱帶植物林，遊樂區內遍佈玲瓏怪異的珊瑚礁岩，奇異天成，林相及風景均極優美。遊樂區內景色特多，最著名的有：觀海樓、花榭、望海台、墾丁海灘、珊瑚礁群、石筍寶穴、仙洞、一線天、棲猿崖、迷宮林、第一峽、垂榕谷、銀龍洞。南灣是恆春半島上最受歡迎的戲水區域，沙質柔細潔白、弧線優美、適合進行各種海灘活動。

觀光局建議，燈會展期間，可以選擇白天搭乘大眾運具前往墾丁，或是前往東港品嚐當地特色小吃，也可以至東港碼頭搭乘快艇前往小琉球，與海龜共游，都是很不錯的選擇！