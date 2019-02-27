駕駛酒駕竟還有保險可賠！　保險局研議撤除「酒償險」

▲酒駕肇事致人死傷事故頻傳。（圖／記者陳玉翻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

酒駕肇事致人死傷事故頻傳，法務部正研議修法改列殺人罪。但今天(27日)立委指出，還有保險公司賣「酒償險」，讓駕駛人若因酒駕肇事要賠償，超過法律責任的費用保險公司理賠。對此，金管會當場承諾要研議撤除。

第三人責任險內提供「酒駕附加條款」，讓駕駛人若因酒駕肇事要賠償，超過法律責任的費用保險公司理賠。對此，金管會當場承諾要研議撤掉此條款。

立委施義芳今天在立法院財委會上指出，目前市面上還有保險公司在販售第三人責任險可以讓保戶附加「駕駛人受酒類影響附加條款」，其保障範圍是駕駛人因酒後駕車造成交通事故，導致車外第三人體傷、死亡或財物損失時，在法律的賠償責任內，且超過強制險及第三人責任險的部分，保險公司給付相關的費用。

顧立雄表示，當初是基於受害者能獲取完整賠償的立場推出的保單，但從保險原理來看，好像是鼓勵酒駕者，1個月內會研議把此附加條款拿掉。

保險局長施瓊華也回應，這是很早之前推出的附加險，當時是基於保護受害人的角度推出，但現在很少保險公司有了。

其實，「酒駕附加條款」也是市場上常說的「酒償險」。但不是只要有投保，酒駕就可以理賠，有限制若吐氣酒精濃度25mg/L或血液酒精濃度50mg/dL內，才可以理賠，若酒駕者超出上述濃度，就屬於公共危險罪，就算有酒償險也不會理賠。另外，「酒償險」是針對肇事造成「第三人」傷害理賠給第三方，不理賠酒駕者自己本身。