　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

駕駛酒駕竟還有保險可賠！　保險局研議撤除「酒償險」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲潘男3天內2度酒駕被抓。（圖／記者陳玉翻攝）

▲酒駕肇事致人死傷事故頻傳。（圖／記者陳玉翻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

酒駕肇事致人死傷事故頻傳，法務部正研議修法改列殺人罪。但今天(27日)立委指出，還有保險公司賣「酒償險」，讓駕駛人若因酒駕肇事要賠償，超過法律責任的費用保險公司理賠。對此，金管會當場承諾要研議撤除。

第三人責任險內提供「酒駕附加條款」，讓駕駛人若因酒駕肇事要賠償，超過法律責任的費用保險公司理賠。對此，金管會當場承諾要研議撤掉此條款。

立委施義芳今天在立法院財委會上指出，目前市面上還有保險公司在販售第三人責任險可以讓保戶附加「駕駛人受酒類影響附加條款」，其保障範圍是駕駛人因酒後駕車造成交通事故，導致車外第三人體傷、死亡或財物損失時，在法律的賠償責任內，且超過強制險及第三人責任險的部分，保險公司給付相關的費用。

顧立雄表示，當初是基於受害者能獲取完整賠償的立場推出的保單，但從保險原理來看，好像是鼓勵酒駕者，1個月內會研議把此附加條款拿掉。

保險局長施瓊華也回應，這是很早之前推出的附加險，當時是基於保護受害人的角度推出，但現在很少保險公司有了。

其實，「酒駕附加條款」也是市場上常說的「酒償險」。但不是只要有投保，酒駕就可以理賠，有限制若吐氣酒精濃度25mg/L或血液酒精濃度50mg/dL內，才可以理賠，若酒駕者超出上述濃度，就屬於公共危險罪，就算有酒償險也不會理賠。另外，「酒償險」是針對肇事造成「第三人」傷害理賠給第三方，不理賠酒駕者自己本身。

ET快訊
快訊／空軍S70C尾旋翼斷裂　降落擦撞廢棄崗亭
20:00竹北鬧區送肉粽！「只到溪邊」引恐慌　里長：一定坐車

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

林志潔：增加「人頭罪、經濟間諜罪」處罰　防堵外資規避投審

駕駛酒駕竟還有保險可賠！　保險局研議撤除「酒償險」

嚴審外資介入企業經營爭奪技術外洩　林志潔：可參考歐美澳新法案

壽險業注意！宣告利率喊過頭　顧立雄要請來「喝咖啡」

壽險業1月份獲利年減逾8成　淨值大降16%

跟著3種人買外幣保單投資加碼　旅遊文教退休族各有盤算

保戶怨：業務員說的和保單大不同　保險業全年4407件申訴領先銀行證券

台灣人財產保險滲透度竟低於1%　買屋擁車投資卻少風險管理

壽險經營面臨6大壓力　富邦人壽總座：今年幾乎是未知數

保戶業務員一面倒反對學者卻支持　保險公司解約權2年延長到5年

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

林志潔：增加「人頭罪、經濟間諜罪」處罰　防堵外資規避投審

駕駛酒駕竟還有保險可賠！　保險局研議撤除「酒償險」

嚴審外資介入企業經營爭奪技術外洩　林志潔：可參考歐美澳新法案

壽險業注意！宣告利率喊過頭　顧立雄要請來「喝咖啡」

壽險業1月份獲利年減逾8成　淨值大降16%

跟著3種人買外幣保單投資加碼　旅遊文教退休族各有盤算

保戶怨：業務員說的和保單大不同　保險業全年4407件申訴領先銀行證券

台灣人財產保險滲透度竟低於1%　買屋擁車投資卻少風險管理

壽險經營面臨6大壓力　富邦人壽總座：今年幾乎是未知數

保戶業務員一面倒反對學者卻支持　保險公司解約權2年延長到5年

清大「將星計畫」4年學雜費全免　每月再領1萬2生活費

25歲媽愛上62歲「司機阿伯」卻被罵噁心！她堅持結婚　羞曝頻繁滾床單

美容師「專業手技」洗澡按摩　熟客博美爽瞇眼：金蘇湖～

彩券「大福彩」將在4月27日停售　今頭獎上看2.3億元

出訪也開砲　柯文哲：民進黨不是被新潮流搞垮的嗎？

2原因揭開「送肉粽」傳至北部的秘密　跟「利益」有關…桃園內壢也辦過

台語女歌手在墓園尿尿！　狂道歉「我是來工作的」

鄧超曝光陪老婆逛街的8個內心話　「要走很久很久很久的路」

「公投脫鉤選舉」政院審查有共識！人權不能公投還有爭議

【廣編】「FIN纖氣泡水」清爽暢快　四大超商優惠價上市

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

保險熱門新聞

業者解約期2年→5年　保戶業務..

台灣人財產保險滲透度　低於1%

失能險今年從嚴核保　送件激增

保險業大超車銀行　4407件申..

遺產E劇場／國稅局課這筆稅違法

跟著3種人　買外幣保單投資加碼

班機延誤險拼理賠最快　3產險比..

菜鳥業務員3年要累積近200客..

李紀珠顧立雄唱傷心酒店　吞苦求..

壽險業1月份獲利年減逾8成　淨..

壽險經營面臨6大壓力　富邦人壽..

一次門診血壓高就拒賠　判無理

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

壽險業注意！宣告利率喊過頭　顧..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎露餡

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面