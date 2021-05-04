　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

保險業投資公共建設限制鬆綁！　金管會揭將有四大利多

▲保險業投資公共建設限制鬆綁，金管會揭將有四大利多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲保險業投資公共建設限制鬆綁，金管會揭將有四大利多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

保險業投資公共建設限制放寬，未來投資相關建設與社會福利事業，最高可取得三分之二的董事席次，金管會今（4）日指出，目前最熱門的是污水處理廠、綠能電廠及高鐵周邊產專區，經相關數據顯示，壽險業尚有2.8兆元的投資額度。

金管會表示，行政院於109年12月4日送請立法院審議之「保險法」部分條文修正草案，經立法院院會第10屆第3會期第10次會議今日三讀通過。

本次保險法部分條文修正重點有三大方向；

第一、引導保險業資金投資國內產業、公共及社會福利事業；金管會表示，可提高保險業投資國內債券市場之額度，另外，放寬保險業投資公共及社福事業派任董監事限制，由原不得逾三分之一席次提高至三分之二，以及增訂保險業派任被投資公共建設公司董事達二分之一以上者，該被投資公司董事會應設置至少一席具獨立性之董事，以引導保險業資金投資，並增加其投資意願及強化對被投資對象之監督管理機制，並兼顧促進社會公益及經濟發展目的。

第二，健全保險業財務結構並強化公司承受風險之能力；趨同國際制度，增訂淨值比率併同現行資本適足率作為監理雙指標及資本等級評量標準，合理反映風險；第三、 完善及強化保險監理法制。

金管會強調，修正案通過將為業者帶來四項效益。第一、 提高保險公司投資國內公司債額度及意願；第二、 提高保險業參與國家公共建設之意願，並強化對被投資對象之投資管理機制；第三、 有助於引導提高保險業資金協助國家基礎建設，並可增加保險業對六大核心戰略產業及其他企業之投資，扶植產業發展；第四、 健全保險業財務結構並強化承受風險能力。

金管會表示，本次保險法修正通過後所涉後續須配合修正之相關子法，如保險業投資不動產或公共建設之相關規範，將儘速徵詢各界意見，研議發布，以達到引導保險業資金協助國內產業發展及健全保險業監理之相關政策目標。

ET快訊
快訊／諾富特驚爆「一般客、居檢者混住」　桃市府證實了
扯！每年500噸垃圾跨海送過來　金門驚見「塑膠姊夫」
F級正妹網紅「胸前開3洞」搭北捷　美腿一抬網暴動：哪條線
快訊／水神夜襲「大雨彈」灌入！首道梅雨鋒面生成掃台　雨區曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

保險業投資公共建設限制鬆綁！　金管會揭將有四大利多

台產「防疫保單」理賠件數曝光！16億保費入袋　目前僅理賠3790萬

3壽險調漲宣告利率　14張美元保單升息！

女性專屬癌症外溢保單上市　每年最高12%現金回饋！

有財不代表自由！AIA友邦人壽總經理衝退休市場　外婆叮嚀是關鍵

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

《火神的眼淚》嚴父同意兒子器捐　親目送離開...爸爸背影看著就哭了

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

保險業投資公共建設限制鬆綁！　金管會揭將有四大利多

台產「防疫保單」理賠件數曝光！16億保費入袋　目前僅理賠3790萬

3壽險調漲宣告利率　14張美元保單升息！

女性專屬癌症外溢保單上市　每年最高12%現金回饋！

有財不代表自由！AIA友邦人壽總經理衝退休市場　外婆叮嚀是關鍵

快訊／諾富特驚爆「一般客、居檢者混住」　桃市府證實：未獲申請

羅力只撐5局悍將苦勝桃猿　洪總：有不必要的失誤

家庭群聚染疫...寵物有危機？農委會：比照人類隔離14天

「國民阿嬤」陳淑芳暖心收留張庭瑚、顏卓靈　為黃堯親手縫婚紗

圓滿一號傳遭詐騙　王道銀行：目前配息穩定！

菜鳥4層樓工地報到　聽老鳥一段話…傻眼喊「會死人」馬上辦離職

三重義天宮恭祝天上聖母聖誕　侯友宜參拜祈福籲落實防疫

陳昊森母親節送禮狂被打槍　曝光人生規劃：想生2個！

闖「江湖情資站」潑蟑螂5嫌全到案！上車驚覺裡面是警察：完蛋了

保險業投資公共建設限制鬆綁！　金管會揭將有四大利多

保險熱門新聞

台產「防疫保單」理賠件數曝光！16億保費入袋　目前僅理賠3790萬

3壽險調漲宣告利率　14張美元保單升息！

女性專屬癌症外溢保單上市　每年最高12%現金回饋！

「防疫保單」尚未核保？本土疫情再起　台產：保戶請放心

有財不代表自由！AIA友邦人壽總經理衝退休市場　外婆叮嚀是關鍵

兩產險「疫苗險」今日獲准　明天開賣！

「防疫保單」驚爆3百多萬張天量！台產統計出爐　盼6月底前出單

「小額終老保險」7月新制上路　5壽險懶人包總整理！

投資型附保證保單重出江湖！　保戶必知3件事總整理

保險業投資公共建設限制鬆綁！　金管會揭將有四大利多

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

15家產險申訴率　國泰拿最低

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

更多熱門

相關新聞

金管會開放定期定額買國外股　10券商有意開辦

金管會開放定期定額買國外股　10券商有意開辦

複委託不再只能定期定股！為提供投資人多元且便利之交易方式，滿足投資人多元金融商品選擇及小額投資人全球資產布局之需求，金管會於今（4）日核備中華民國證券商業同業公會「受託買賣外國有價證券管理辦法」相關修正規定，開放證券商接受委託人以「定期定額」方式委託買賣外國有價證券。

台股當沖熱　今年每日交易戶破11萬！

台股當沖熱　今年每日交易戶破11萬！

台產「防疫保單」理賠件數曝光！16億保費入袋　目前僅理賠3790萬

台產「防疫保單」理賠件數曝光！16億保費入袋　目前僅理賠3790萬

傳有銀行員確診　金管會：需兩日內通報重大偶發！

傳有銀行員確診　金管會：需兩日內通報重大偶發！

國銀在柬埔寨有46間分支行　居家辦公抗「疫」！

國銀在柬埔寨有46間分支行　居家辦公抗「疫」！

關鍵字：

金管會公共建設

讀者迴響

熱門新聞

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

快訊／李明蔚病逝享年31歲　罹罕癌9年

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

李千那、是元介「根本沒分手」

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面