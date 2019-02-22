國內首張長照外溢保單問世　僅限公教人員投保

▲公教人員可以投保市場上唯一的長照險外溢保單。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

行政院第二度公開徵選公教人員及其親屬的「長期照顧保險」自費方案，由國泰人壽獲准辦理，國壽針對全國公教人員推出市場唯一的長照外溢保單，結合健康促進獎勵機制，只要走路達到一定步數，每月另外給付步數達標額外保險金。

雖然長照議題日益受到重視，但目前國人長照險的投保率卻不高，根據金管會最新統計，長照險整體投保率只有2.72%，台灣人平均不健康餘命高達9年，其中需要長照的時間就佔了7年，而長照期間動輒上百萬元的花費，若沒有先做好準備，對自己或家人勢必都是龐大壓力。

全國公教人員及其親屬的「長期照顧保險」自費方案，自即日起由國泰人壽提供全國公教人員及其配偶、父母(包含配偶父母)終身長照險及一年期團體長照險。保障內容不僅著重長照狀態的保障，若因意外造成1~6級失能也有理賠，保障範圍更加廣泛。

另外，此專案也是市場唯一的長照外溢保單，結合目前蔚為風潮的健康促進獎勵機制，只要走路達到一定步數，每月將另外給付步數達標額外保險金，讓公教人員做好健康管理。

國泰人壽營業企劃部協理蔡秉杰說明，針對公教人員推出的終身長照險，一旦符合長照狀態或因意外致成1~6級失能，即可一次領取長期照顧復健保險金或意外失能保險金，且每月提供長期照顧保險金或意外失能生活補助保險金，最多給付192次(達16年)。

另外，只要步數達標，國泰人壽額外按保險金額3%給付步數達標額外保險金。也提供保費豁免機制，若繳費期間內符合「長期照顧狀態或因意外致成1~6級失能」狀況時，保戶自確定日起免繳保費而契約繼續有效，保障不中斷。公教人員更可利用團體投保享保費折減，20人以上團體投保即可享3%保費折減。適合還沒有長照保障的公教人員。

而針對已有長照險的公教人員，蔡秉杰表示，一年期團體長照險就屬於補強長照保障，只有一年期且保費相當實惠，以每月領長照保險金1萬元為例，公教人員本人不論年齡、性別，一年只需繳交1500元，配偶及父母也分別只需繳交2600元及2萬5000元，當年度有符合長照狀態或因意外造成1~6級失能的保障，同樣也有步數達標保障增額的機制。