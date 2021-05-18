台產「防疫保單」出單率已逾6成　封城不賠！

▲台產防疫保單列封城為除外責任。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

確診人數連日破百，隔離匡列人數越來越多，「防疫保單」再度掀起熱議，目前台產出單率超過6成，公司今（18）日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，此保單有除外條款，「依中華民國各級政府機關命令限制或禁止特定區域之不特定人外出之封鎖措施」，也就是疫情警戒如果進入第4級封城，不在理賠範圍。

我國疫情日趨嚴重，外界持續關心台產「防疫保單」理賠申請件數多少、會不會賠不完甚至有無法理賠的可能性？台產並未正面回覆理賠件數，僅強調目前疫情還在發展中，公司也在密切觀察，由於台產推出的保單是一年期，最終損益還是要等保險期間走完才能論定，現在都言之過早。

台產500元保額、免等待期、一隔離就賠10萬的「防疫保單」熱銷350萬張，據了解，目前台產防疫保單受理進度總共出單226萬9,565件，達成率超過6成，正力拚於6月底前完成350萬件全數核保。

金管會日前表示，台產防疫保單的客戶即便還沒完成核保，只要在核保條件內被隔離，產險公司就會理賠，且該保單正在洽國際再保承接，以分散承保風險，民眾不用擔心得不到理賠金。

台產也強調，被保險人在保險契約期間內，依中華民國各政府機關為防治法定傳染病需要，被認定應接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫者，就會依照保險契約約定，定額給付「隔離或檢疫補償保險金」。