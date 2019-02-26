壽險業資產增淨值反降　保險局訂指標「達不到要增資」

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險業2018年資產增加，但去年壽險業淨值卻反向下降，部分學者開始發出警示。金管會主委顧立雄表示，正在請保發中心研議除RBC（資本適足率）之外的輔助指標，包括淨值跟資產比的「淨值比」，或是資產跟淨值比的「槓桿比」，若沒達到將要求壽險公司增加普通股的比重。

根據保險局統計，保險業2018年資產總額成長達到26.7兆元，較2017年底增加7.5%。保險業淨值在2018年為1.2兆，較2017年同期減少2735億元，降低18.5%。其中壽險業淨值降低最多，整體壽險業去年淨值為1兆，較2017年減少2737億元，減少了2成之多。

壽險業資產增加淨值反而下降，不少學者都已經提出警示，這顯示我國壽險業槓桿比過大，要保險局不要只把RBC當作保險業財務健全的唯一指標。

金管會指出，保險資產增加後，可運用資金增加，讓保險業到國外投資比重增，也因為投資市場變化萬千，保險業淨值也會隨著整個環境變化增減，像目前保險業淨值跟資產比較起來是呈現下降趨勢，槓桿比也上升。

金管會主委顧立雄受訪表示，目前正在請保發中心研議，除了基本的RBC必須要達到法定標準200%以上之外，還要有輔助性指標，包括淨值跟資產比的「淨值比」，或是資產跟淨值比的「槓桿比」，雖然RBC在法定標準，但若淨值比或槓桿比惡化到讓保險局「不安」的情況下，保險局會要求保險公司增資，增加普通股的比重。