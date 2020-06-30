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「理賠大聯盟」上線試辦！1家申請、多家理賠　壽險公會：將有19家保險公司加入

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▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表，文書，打電腦。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲「保險科技」發展後，將提供民眾更方便的服務。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

「保險科技」（InsurTech）可望降低保險業人工作業及重複投資的經營成本，近年來發展迅速，目前有11家保險公司利用區塊鏈技術組成「保全／理賠聯盟鏈」業務，透過一家保險公司申請多家保全或理賠，將自7月1日起上線試辦6個月；除了11家保險公司之外，還有8家保險公司也陸續表達加入意願。

在金管會保險局指導及協助下，壽險公會偕同財團法人金融法制暨犯罪防制中心、各會員公司，及中華電信、台灣網路認證股份有限公司等合作廠商共同推動建置「保險科技運用共享平台」，初期先擇定有效契約保戶使用頻率較高的保全變更及醫療保險金理賠申請為適用範圍。

壽險公會表示，目前參與包括台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、元大人壽、全球人壽、第一金人壽等有9家壽險公司，及國泰世紀產險、富邦產險等2家產險公司，依據「保險業申請業務試辦作業要點」的規定，共同向金管會申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」業務。

金管會於今年3月核復同意，並給予6個月的試辦期間，經各方積極努力建置準備，將自7月1日起上線試辦。

▲保險，保單，保障，投保。（圖／pixabay）

▲目前共11家保險公司利用區塊鏈技術組成「保全／理賠聯盟鏈」業務。（圖／pixabay）

另外，尚有英國保誠人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、安聯人壽、中華郵政、AIA友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等8家公司也已表達試辦啟動後將陸續加入的意願。

壽險公會指出，「保全／理賠聯盟鏈」業務主要是提供一站式的服務，保戶僅需向任一家所投保的保險公司提出契約特定事項變更或醫療保險金理賠的申請，並授權同意由該公司透過本會建置的平台推播通知至其他有投保的保險公司，一併完成相同事項的申請或變更手續，可以免除保戶過往必須向不同保險公司分別提出申請及檢附多份文件之奔波與不便。

以「單一申請，文件互通」的方式，提供保戶更便捷的保險服務，並導入區塊鏈技術，藉由其分散式儲存驗證的高安全特性，將保戶的申請紀錄加以存證，以作為爭議發生時的舉證，有效保障其保險權益。

壽險公會強調，推動「保全／理賠聯盟鏈」業務對保險業而言是起點，也期待未來在主管機關政策支持及業者共同配合的情況下，在共享平台的架構上逐步發展各項金融科技業務，提供保戶更便捷及優質的服務體驗。

 
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