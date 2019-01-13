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意外險「不一定」理賠超速、闖紅燈　4種情境看懂除外責任條件

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▲▼民眾現在購買產險的人身意外傷害險的市占率超過10%頗高。（圖／記者李蕙璇攝）

▲民眾購買產險公司的人身意外傷害險的市占率達10%頗高。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

騎士或駕駛單純超速或闖紅燈發生意外，會不會因為違規被當做是犯罪行為而無法申請意外傷害險的保險金？確實有可能會，產險公司提醒民眾還是要遵守交通規則避免理賠衍生爭議。

國人向產險公司購買人身意外傷害險的整體市占率超過10%，是各家主要營業收入汽機車保險、旅平險之外，一項重要來源的保單商品，而美商安達產險是全球最大的上市產物保險公司，在台灣主要透過東森保險代理人公司及多家銀保代等通路銷售，東保的「安心保倍」及加值系列便是主力商品之一。

其中，依據安達產險整理出保戶最常詢問的22項問題裡，有一題就是「單純超速或闖紅燈是否屬犯罪行為？」會不會成為產險公司無法給付意外傷害險理賠金的理由。

答案是「不一定」，通常可以從下列4種情況，研判是否屬於意外傷害險保單的除外責任，也就會因此讓產險公司無法依約理賠。

第1種「會理賠」情況：一般駕駛人單純之超速或闖紅燈致發生保險事故時，除非具有發生事故之故意，否則並不當然為犯罪，更不屬除外責任事故。

第2種「不會理賠」情況：如果被保險人（事故人）飲酒後駕車超速或闖紅燈，其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者，不管意外傷害險的殘廢或身故皆為除外責任。

第3種「不會理賠」情況：如果飆車，因涉及《刑法》第184條公共危險罪中之使舟車航空器發生往來危險罪，故在傷害險中因屬犯罪行為而為除外責任事故。

第4種「不會理賠」情況：新近修改之《刑法》將喝酒過量致不能駕駛而仍駕駛者，列入刑事處罰的範圍，所以如果違反亦屬犯罪，也屬於除外責任範圍，依保單條款無法理賠。

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關鍵字：意外險,理賠,超速,闖紅燈,飲酒,酒駕,飆車,除外責任,東森保代,安達產險

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