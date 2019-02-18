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電動機車也要投保強制險　肇事被抓恐吃上3萬元罰單

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台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）2496178

▲至今仍有2成機車族沒有投保強制車險。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

機車車禍事故頻傳，但據保險局統計，至今仍有近2成機車族沒有投保強制車險。保險局提醒，不只是一般機車，現在很夯的電動機車也要投保，若未投保在路上被警察攔查最高可罰3000元，但若是肇事恐吃上3萬元高額罰單。

根據保險局統計，截至2018年11月底，機車投保強制險的投保率僅有81.6%，比起汽車的99.69%差距甚大。剩下近2成的機車族為何未投保？保險局猜測，可能有些民眾覺得機車只是作為短距離的代步用途，例如只是騎到家附近買菜，或是有些民眾有機車但幾乎沒在騎。

但保險局提醒民眾，就算是騎車到家巷口便利商店或是家附近買菜，都有可能被攔查，若被警察攔查時發現未投保強制車險，可以當場開罰1500元到3000元；若是肇事被發現未投保，罰得會更重，可以開罰6000元以上到3萬元以下。另外，現在很多人會買電動機車，這也在開罰範圍內，也要投保強制險。

保險局也要求各家產險公司須在強制車險到期前30天通知車主續保，如果車主在保險期間屆滿後仍沒有投保，產險公司也要在到期後30天內，做二次重新投保的通知，若強制車險到期後2個月內仍未投保，保發中心也會再次寄送通知。

保險局也提醒，若有投保的民眾，為了方便產險公司提醒續保，一旦住址或營業地址有變動，應該即時通知產險公司變更。

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關鍵字：機車,強制車險,電動機車,車險

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