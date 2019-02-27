酒駕撞死19歲孝子！台商「900萬買命免關」死者母崩潰…高院逆轉判決

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名莊姓台商2年前在苗栗酒駕，撞死正要去超商打工的郭姓男子，且事後還直接回家睡覺，等著警方上門找人。一審時以900萬元達成和解，被判緩刑5年免關；二審時法官認為，莊男讓和樂的家庭破碎，因此改判3年10月，全案可上訴。

43歲的莊姓台商長年在大陸做生意，回台後特地與友人痛飲聊天，為了開車回台中才會發生意外；誇張的是，莊男撞上郭男後，不但沒幫忙叫救護車，還直接肇逃回家睡覺，非常誇張。

▲▼莊男酒駕撞死19歲的郭男後，直接回家睡覺。（圖／東森新聞）



一審判決指出，莊男觸犯酒駕致死、肇事逃逸兩項罪名，但考量賠償家屬900萬元和解，加上沒有前科，因此符合刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」給予減刑，判2年徒刑，緩刑5年，相當於不用坐牢。

「這個判決讓我很傷心」郭母表示，19歲的兒子在入伍前利用空閒的時間打工，就為了貼補家用，沒想到被酒駕撞死，「連停都沒有停下來，還跑回家睡覺，我不知道他為什麼可以睡得著」，雖然對方拿出900萬元買兒子的一條命，但最後免關也讓她無法接受。

▲▼死者媽媽完全無法接受一審判決。（圖／東森新聞）

高等法院更一審認為，一審的判決會讓社會大眾有著「有錢人可以恣意酒駕撞死人，只要賠償就可以逃避刑責」的想法，絲毫沒有考慮到被害家屬的感受，因此撤銷原判決，改判莊男3年10月，可上訴。

事後，郭母說，莊男雖然被判刑3年10月，但現在仍在上訴中，「我不知道他們上訴的理由是甚麼，為甚麼還可以上訴，我覺得很不公平」，「快3年了，每天都必須要讓自己很忙碌，忘記這件事，可是這是沒辦法的事」。