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菜鳥業務員3年要累積近200客戶　富邦壽鼓勵「跨售」賣產險

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▲▼富邦人壽總經理陳俊伴。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲富邦人壽總經理陳俊伴。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

富邦人壽今年開始鼓勵菜鳥業務員「跨售」，也就是鼓勵年輕菜鳥業務員從富邦產險的車險開始賣起，藉此累積客戶數。富邦人壽總經理陳俊伴表示，對於一個菜鳥業務員來說，至少需要3年累積近200個客戶數才算上手。

人力年輕化是富邦人壽近年來業務發展主軸之一，2018年底富邦人壽業務員平均年齡為37.2歲，比2017年平均年齡下降，與同業相較更顯年輕。截止2018年底，每7位業務通路處經理中，就有1人為40歲以下，其中更有一位25歲的處經理，已帶領近約50人的業務團隊。富邦人壽目前新進業務員平均年齡約29.9歲，新人業務員定著率約50%，今年預計將增員6000人，持續擴大組織人力。

富邦人壽總經理陳俊伴今（26）日在春酒會上受訪表示，對於一個菜鳥業務員來說，要達到成功上手，一個月要至少開發5個客戶，一年就有60個客戶，基本上要累積3年期間，這樣就有近200個客戶，才能夠繼續存活下去。

要如何幫助年輕業務員開發客戶？陳俊伴說，從今年起開始鼓勵年輕業務員做「跨售」，也就是可以跨到賣富邦產險的商品，例如最近最夯的超額責任險，從車險開始，慢慢累積出自己的新客戶，「這是新手業務員客戶關係經營的第一步」若客戶有人壽保險需求自然就會想到該名業務員，提高客戶轉換率。

目前金控旗下可以同時賣壽險跟產險的，包括國泰跟富邦，但陳俊伴坦言，目前富邦在「跨售」領域上離國泰還是有很大段的距離，國泰人壽業務員跨售業績一年高達120億，但富邦人壽目前只有約70億，但今年開始鼓勵業務員後，期望可以縮短跟國壽的距離。

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