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壽險經營面臨6大壓力　富邦人壽總座：今年幾乎是未知數

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▲▼富邦人壽總經理陳俊伴。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲富邦人壽總經理陳俊伴。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險業去年下半年受到股匯債「三殺」，獲利受到極大考驗。富邦人壽總經理陳俊伴今天(26日)坦言，2018年的確經營碰到一些狀況，今年必須迎著這些狀況做解決，去年的變數是否會成為今年變數也還不知道，今年幾乎都是未知數。

富邦人壽去（2018）年總保費收入達5429.7億元，較前（2017）年成長5.3%。新契約保費收入達1903.8億元；稅後盈餘達252.2億元、EPS約2.28元，累積至去年底自結資產總額近3.9兆元。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，今年經濟上不敢預測，跟財務業務數字一樣很難預測，現在不管是各方面做起來都非常辛苦，市場環境的不穩定跟不確定性，帶來非常多不安定的想法，也無法得知去年變數今年會不會變，對壽險公司來說今年幾乎都是未知數。

陳俊伴認為，除了投資壓力，目前壽險業還面臨另外5大壓力。第一，近年來因法令、法規的強化，給壽險業帶來很大經營壓力，增加很多經營成本壓力跟準備，而這樣的壓力會再持續下去，眼看著經營成本不會下降反倒會持續上升，這些準備在未來幾年壓力都很大。

第二是科技，陳俊伴說，「Fintech」現在大家喊得轟轟烈烈，但其實科技本身還沒有辦法到實際運用的程度，不管是趨勢上、社會期待、監理機關的期待，甚至是富邦壽對自己的期待，都不得不投入科技跟客戶連結與提升服務，但又很難做出具體成績。比方說人臉辨識到底可以用到什麼程度？我們希望科技帶來商機，期望科技帶來效率，但目前科技只帶來研發，這些投入的成本也不少，這是很大的壓力。

第三是網路投保，陳俊伴說，網路投保現在一直是各方焦點，但其實目前網路投保數字，跟其他投保數字比較起來還是有點小，就算各家壽險公司比較，不管誰領先其實差距都不大，只是一步跟半步的問題，整體來說還看不到什麼成績，同時網路投保也增加了業務員的壓力。

第四為人工智能AI，陳俊伴認為，現在各家壽險公司都很想引進、很想嘗試，但要引進到哪個地方，目前也還沒有成績，壽險公司本身不是AI公司，也不是數位公司，恐怕只能當個User，因為各方面科技運用在保險業的例子太少，引進時真的很困難。

第五是商品部分，富邦人壽目標是做到客製化，但還在起點上、困難度高，且客戶完全不了解商品、不了解保險，如何做到客製化有困難度。外溢保單也是一個困難點，最怕的是叫好不叫座，贏得名聲但成本高，為了趨勢不得不做，但目前對壽險公司來說都是投入成本，這是真正的壓力。

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關鍵字：壽險,投資,獲利,富邦人壽

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