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匯損慘重6大壽險求救　遭金管會明確拒絕

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▲▼ 金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年(2018)壽險業匯損高達2309億元創下歷史新高，導致壽險業淨值重挫2成。23日壽險公會領軍6大壽險公司高層希望向金管會爭取，借其他準備金擴大外匯準備金，但遭金管會明確拒絕，金管會在會議過後也重申立場：「各項準備金設置皆有其目的，不宜相互借用！」

去年下半年美國升息、台灣利率連凍，導致台美利差擴大，避險成本高達2.7%，導致壽險業去年避險成本暴增。根據保險局公布的數據，壽險業去年壽險業淨匯損高達2309億元，創下歷年新高，也連帶重挫壽險業淨值下滑2成。

日前就傳出，壽險業「五王一后」包括國泰人壽董事長黃調貴、南山人壽董事長杜英宗、中國人壽董事長王銘陽、中信金控總經理吳一揆、新光人壽副董事長李紀珠、富邦人壽董事長蔡明興，希望求救金管會主委顧立雄，爭取借用其他準備金作為「第二桶金」，爭取挪其他準備金來擴大外匯準備金，為壽險業留一條生路。

目前壽險業的準備金有外匯價格變動準備金、壽險責任準備金、特別準備金。壽險責任準備金內包含保單停效準備金、死差利差互抵準備金；特別準備金內包含重大事故特別準備、危險變動特別準備金、不動產增值特別準備金等。

但在還沒見面前，顧立雄日前受訪時就已經說清楚立場，他不贊成挪其他準備金來增加外匯準備金，他認為每一個準備金都有其提存目的，且看整個準備金架構，真正能搬來做外匯準備金不多，「現在匯損超過2000億元，挪個1、200億有用嗎？壽險業說要搬死利差特別準備金，這部分有其公益性，不可以隨便挪做一次性的支出！」

據悉，最終6大壽險仍去見了顧立雄與保險局局長施瓊華，23日由壽險公會理事長、國泰人壽董事長黃調貴領軍，同行有富邦人壽副董林福星、新光人壽副董李紀珠、台灣人壽副董許舒博、南山人壽總經理許妙靜、中國人壽總經理黃淑芬，仍然爭取借用不動產增值準備金、死利差互抵準備金等作為外匯準備金第二桶金。

但仍再次遭金管會拒絕，金管會會後也重申，各項準備金的設置皆有其目的，不宜相互借用，且近年國際金融環境波動加劇等因素，保險業可以經評估匯率風險管理策略後，自行增提以厚實外匯價格變動準備金，或適當保留盈餘健全財務，以因應國際金融環境可能衝擊。

而為緩解壽險業匯損的狀況，保險局已緊急在1月29日宣布，同意壽險業增提外匯準備金，每月固定提存比率由萬分之5，提高到萬分之6。保險局預估，壽險業每年要多增提43億元，新規定1月底就上路，壽險公司1月份提列時已適用。

保險局也再次強調，外匯價格變動準備金機制，是使壽險業可以用較具彈性的方式管理匯率風險及降低避險成本，但並未實質改變壽險業面對的匯率風險，各壽險公司仍應審慎管理匯率風險。

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關鍵字：壽險業,匯損,保險局,金管會,顧立雄

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