匯損慘壽險求救金管會拒　顧立雄：時機還不急迫

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年(2018)壽險業匯損高達2309億元創下歷史新高，導致壽險業淨值重挫2成。23日壽險公會領軍6大壽險公司高層向金管會爭取借其他準備金來擴大外匯準備金，遭金管會明確拒絕。金管會主委顧立雄今天(25日)表示：「目前還沒有急迫性！」

23日由壽險公會理事長、國泰人壽董事長黃調貴領軍，同行有富邦人壽副董林福星、新光人壽副董李紀珠、台灣人壽副董許舒博、南山人壽總經理許妙靜、中國人壽總經理黃淑芬，會見顧立雄與保險局局長施瓊華，希望爭取借用不動產增值準備金、死利差互抵準備金等作為外匯準備金第二桶金，但會中已遭顧立雄反對。

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顧立雄今天(25日)受訪指出，目前還沒有到一個急迫的狀態，去年保險業還是賺快1000億，去年比較特殊有「三殺」，尤其是去年10月以後中美貿易戰，不是只有匯市不好、股市也不好、債也不好，是股債匯整個情況下影響匯損表現。今年來說，認為沒有那麼像去年10月一樣讓市場嚇一跳，「我認為急迫性不存在。」

顧立雄繼續說明，準備金是充實的概念，不能夠替代壽險業外匯實際損失，如果不避險可能馬上就會面臨匯損，所謂實質風險降低這本來就是壽險公司健全經營要做的。現在問題是說，如果要挪其他準備金擴大外匯準備金，時機點上要考量，現在還沒有到達這狀況，現在各壽險公司可以自行增提，「我認為這些措施在現階段是已經夠了！」

目前保險局已經同意外匯準備金自行增提，顧立雄說，現在最重要是因應IFRS17，還有一個很大的缺口，這要逐年提足，現在還沒有提足，保險公司就說要借其他準備金做外匯準備金，「這說不過去！」各家公司還是要以先補足IFRS17缺口為前題。

在會中6大壽險也提及，希望保險局放寬外幣保單的限額，目前壽險業銷售傳統型外幣保單限額為傳統型人身保險業務準備金的35%。顧立雄則表示，外幣保單還沒有到頂，各家壽險還有空間，如果真的有到頂再來商量。