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顧立雄：保險業不能因資產增加申訴案變多　應盡快處理

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▲▼ 金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄今天(25日)指出，保險業資產持續創下新高，但保險業申訴案也隨著資產增加，公開向保險業者喊話，希望各家保險公司申訴案能盡速處理。另針對保險業淨值持續下降、槓桿比上升，除了原本的RBC標準，也正研議其他輔助指標。

去年(2018)保險業面臨各種挑戰，表現還是不錯，2018年保費收入為3萬6772億元，較2017年成長2.8%，其中壽險業保費收入為3萬5116億元，產險業保費收入為1656億元，皆為歷史新高；保險業2018年資產總額成長達到26.7兆元，較2017年底增加7.5%。

對於保險業資產一直創新高，顧立雄表示，站在主管機關立場，要考慮到消費者權宜保障的提升，希望保險業在發展之餘，不要因為資產總額增加而申訴案增加，就算有申訴案，也希望各家公司申訴案能盡快處理。金管會將推動公平待客原則，希望兼顧提升消費者權益。

顧立雄說，保險業資產增加後，可運用資金增加，保險業到國外投資風險要注意，也因為投資市場變化萬千，相關淨值也會隨著整個環境變化，現在看到保險業淨值跟資產比較起來是呈現下降趨勢，槓桿比也上升，因此金管會最近正在研議，除了RBC外，也研議一些可以進一步檢測的指標，不管是淨值跟資產比，或是資產跟淨值比，「重點是要看在RBC之外狀況有沒有惡化，若有匯要求各公司要增加普通股。」

此外，保險局正積極研議保險法修正案，這次可以說是歷年來保險法最大幅度的修法，法規預告期間金管會收到很多指教，也跟與學界及業界多次溝通討論，包括擴大具有保險利益的範圍、強化對無法聯繫的保險金受益人權益的保障、保險契約撤銷權法制化，保險人與要保人及被保險人間告知義務等，並因應金融科技趨勢，建置數位化保險基礎建設，協助產業發展。目前保險法已進行法規預告程序，在送到行政院前，還有機會跟各公會有效的溝通，希望在立法院盡快審議通過。

另，隨著保險產業持續發展與資產規模的增加，我國保險業也面臨與許多國家同樣的問題，例如人口高齡化、低利率環境、金融科技浪潮衝擊等。因此，如何進一步強化社會安全網、提升保險業的競爭力，同時確保保險業穩健經營發展，都是目前保險業面臨的重大課題。

因應上述問題，保險局近年持續推動4大項目。包括鼓勵保險業積極開發與推廣多元保障型保險、年金保險、長照險及醫療；第二，鼓勵保險業資金投入五加二新創產業、國內公共建設及長照服務；第三，循序推動我國保險業清償能力制度與國際接軌，另因應IFRS 17的實施，由保發中心邀集相關單位組成專案平台，有效整合及規劃訓練資源，協助業者準備因應；第四，鼓勵保險業應用新興科技。

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關鍵字：金管會,顧立雄,保險業,申訴案

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