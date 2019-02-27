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壽險業1月份獲利年減逾8成　淨值大降16%

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▲▼ 今年1月份壽險業稅前淨利年減高達8成。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲ 今年1月份壽險業稅前淨利年減高達8成。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局公布今年1月保險公司獲利、淨值跟匯損狀況。雖然1月份壽險業匯損稍微降低，但壽險業稅前淨利仍年減超過8成，淨值也年減16.7%。

根據保險局統計，今年1月保險業稅前淨利為57億元，比起2018年1月份減少208億元，年減高達78.5%。淨值也受到衝擊，整體保險業今年1月份淨值為1.38兆元，較去年1月減少了2524億元，年減約15.4%。

壽險業獲利跟淨值在今年1月都大減，今年1月份壽險業稅前淨利為46億元，比起去年1月減少高達201億元，年衰退高達81.4%；壽險業1月份淨值為1.2兆，比去年1月份減少2536億元，相當於年減16.7%。

壽險業從去年下半年開始受到股匯債「三殺」影響，匯損去年創下新高。保險局表示，截至今年1月底新台幣兌美元貶值0.02%，壽險業1月份雖然兌換利益有154億元，但避險損失高達325億元，扣除外匯變動準備金55億元，因此1月份壽險業淨匯損為226億元。

跟去年1月份相比，今年1月壽險業匯損有回穩趨向。去年1月份壽險業主要匯損在匯兌損失，去年1月壽險業匯兌損失高達1878億元，但避險利益有1557億元，加上外匯變動準備金64億元，去年1月壽險業匯損258億元，比今年1月226億元高。

此外，截至今年1月底，壽險業外匯價格變動準備金餘額為614億元，比起去年12月底增加55億元。

產險業則是稅前淨利有衰退，但淨值未大大變動。產險業1月稅前淨利是11億元，也比去年1月減少7億元、年衰退38.9%。產險業1月份淨值1205億元，較去年1月增加12億元，小幅成長1%。

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關鍵字：壽險,獲利,淨值,保險公司,保險局,匯損

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