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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

網友傳旅平險拒賠四川西藏海拔3千↑　產險：錯，高山症照賠。

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▲▼網友留言說旅平險不適用3000公尺以上的高山的說法，現在已較非如此，許多產險公司都願承保及理賠高山症等。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲網友留言說旅平險不適用3000公尺以上的高山的說法，現在已非如此，許多產壽險公司都願承保及理賠高山症等醫療費。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

愈多人到海外爬山、健行與滑雪，只是網路上流傳某某人壽拒保海拔3千公尺以上地區旅遊平安險，或是有限制只能買300萬，導致許多民眾以為旅平險無法理賠高山症等相關醫療費。產險公司表示，現況已非如此，許多產壽險公司照保照賠。

喜愛爬山的讀者洽詢本刊記者問說，要去四川稻城亞丁旅遊海拔4千公尺多，如果是自由行須自行買保險，可以買哪家的什麼險種？還提到像去西藏. 四川，也是屬於大眾旅遊行程，但海拔都超過3千公尺，不知道一般的旅遊險是否足夠。

讀者説，兩年前去尼泊爾健行，曾跟一家國內壽險公司業務員說要保一般的海外旅平險，結果對方來面對面講解了半天之後，業務員才看到保單有寫「海拔3000公尺」的這個除外條件，超過海拔3千公尺以上發生的事故不理賠，以為每一家的旅平險都會拒保，最後只好作罷沒有買旅平險。

而記者在Google搜尋方式，輸入「旅平險　高山症　海拔3000」等關鍵字爬文，確實看到許多民眾討論要前往海外爬EBC、四川、西藏旅遊、日本等，有的人說問了幾家保險公司都被拒絕承保，買不到保險，還有的說得買當地區域的登山險或是國外保險，而有的又只承保歐洲人、美國人等限制，像是日本的登山險有的也不賣給外籍遊客，甚至須由當地居民做保人才願承保。

讀者還強調，一般民眾要一家一家仔細看保險內容，找出符合自己需求的比較吃力。直接問業務員，其實也會擔心業務員自己本身沒有完全瞭解合約內容，或是否有除外條件。所以才會詢問ETtoday保險雲，可否提供相關資訊及報導，讓讀者了解出國須備的旅遊險種。

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關鍵字：網路傳旅平險拒賠四川西藏海拔3千以上　產險：以偏概全非正解　

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