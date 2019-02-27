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作業藏《還願》哏！國小弟「暗黑造句」超鼻酸　母傻眼：當我杜豐于啊

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▲▼國小弟「暗黑造句」超鼻酸　母傻眼：當我杜豐于啊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲孩子童言無忌，超有創意，但也有網友發現「連連看」題目裡有還願「指甲花」的哏。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

「希望老師識才啊～」彰化一名母親某日例行幫國小兒子檢查作業，看到造樣造句時瞬間傻了，拿著練習簿超崩潰說「真有當編劇的潛力啊」，實際稱讚其實內心火到不行，連不打小孩的她都已緊握拳頭，超想開扁。不過也有網友眼尖發現題目藏有《還願》（Devotion），忍不住噴笑惡搞說「是美心嗎？」

從該名母親PO在臉書照片可見，小學生國語評量裡有著多元試題，其中還有連連看，分別是「昭和草」連向「種子會迎風飛行」、「指甲花」連到「種子包在果實裡」、「鬼針花」連至「種子的形狀像針」，雖然連線歪曲，走一種豪放風格，但一點也不影響答對的事實。

請繼續往下閱讀...

▲▼赤燭新作《還願》。（圖／遊戲截圖）

▲赤燭新作《還願》反映宗教迷信，恐怖的父愛壓倒孩子。（圖／遊戲截圖）

最有趣的是，在第七大題造句題目「......雖然......卻」中，兒子在空白處寫著「雖然我們要出去玩，媽媽卻去ㄕ了」，這答案一看令人悲痛鼻酸，忍不住想上前安慰，但事實上，媽媽站在他背後很生氣。

小男童超有創意與想像力的答案，讓媽媽傻眼說，雖然她們家極少開打，「但老母我握好拳了！！看來我兒比較有當編劇的潛力，希望老師識才啊～」，用幽默化解內心的憤怒。

▲▼赤燭新作《還願》的13個現實冷知識。（圖／遊戲截圖）

▲《還願》其實反映了1980年代的真實社會情況。（圖／遊戲截圖）

不過，有網友發現作業簿裡有亮點「指甲花」，剛好是台灣赤燭遊戲公司所製作的《還願》裡的哏「不惜拔指甲替補掉落花瓣，也要拚命維護的小花」。讓網友留言笑說「你孩子入戲太深了wwww美心啊wwwww」，沒想到原PO還幽默回說「這是兒子的傑作，而我也不是杜豐于啊～」

其中網友看了則是搞笑回，「混合雙打」、「係嬰仔埔」、「他還小讓他投胎吧」、「忍不住噗ㄘ了」、「人家是每寫一篇作文就要死一個家人，但這更高招」、「 孩子你太有種了」、「平時是給小孩多大的壓力，怨念真深厚」、「還好不是寫爸爸去勢了」、「老師評語：媽媽，雖然不在了，爸爸，卻自由了」；但有有網友認為，「可能少打一個吧，媽媽去『超』市，還是市『場』」。

▼玩《還願》需要極大的膽子。（圖／廠商提供）

《還願》風潮席捲 對岸玩家自製體驗空間笑翻網友 。（圖／廠商提供）

▼《還願》玩到最後，眼眶也會慢慢紅了。（圖／遊戲截圖）

▲▼赤燭新作《還願》。（圖／遊戲截圖）

ET快訊
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關鍵字：還願,Devotion,赤燭,赤燭遊戲,杜豐于,爆怨公社

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