《還願》結局有實拍？他曝借鏡「禁忌關鍵字」　一搜秒吐：真的不要手賤

▲他曝《還願》結局有實拍！借鏡「禁忌關鍵字」，一搜秒吐：「真的不要手賤。」（左圖／翻攝自遊戲畫面；右圖／達志影像）

網搜小組趙蔡州／綜合報導

台灣赤燭遊戲製作的《還願》上市後好評不斷，不僅台灣玩家的討論度破表，連國外的實況主都在玩，還有外國玩家因此被嚇哭。其實遊戲的劇情都圍繞在杜豐于、杜美心、鞏莉芳三人展開，還有網友表示，《還願》劇情中最後的「浴室場景」，其實是有真實的實拍圖，「但真的噁，膽小玩家千萬不要搜。」

原來是有一名網友在《還願》上市後幾天，就在臉書《爆廢公社》分享了一張照片，內容可以看見是一個Google搜尋畫面，內容則輸入了「少女浴室」4個大字，下方還透露說「《還願》結局現場實拍」。原PO最後則留言說「唉，母湯！你們別真的去搜尋喔。」

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▲網友分享《還願》結局現場實拍，關鍵字嚇死人。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

文章分享後，立刻引發了網友好奇，還有人真的輸入「關鍵字」去搜索，結果有人就說：「媽呀，太恐怖了！膽小者請不要輕易嘗試」、「我怎麼這麼手賤」、「搜尋完會睡不著」、「搜一個直接去廁所吐」、「差點吐出來」、「搜了，直接去廁所吐」、「早知道不要看，正在吃東西，現在直接反胃。」

其實原PO分享的「少女浴室」是網路上著名的十大禁忌關鍵字，分別有烏克蘭殺人事件、少女浴室自殺二十天、正眼面對死亡的勇者、跳水爆頭、下水道美人魚、Bestgore、疼痛奧林匹克、打保齡球戴戒指、兩女一杯、尖銳等，上述在Google搜尋出來的照片，畫面真的非常噁心，承受力較低的讀者千萬別輕易搜尋。

【少女浴室傳送門】（PS：慎入）