國三兒回家！霸氣1句「別煩惱學費了」狂丟8000元　媽驗鈔翻白眼：想清蒸他

▲兒子啊！你哪來這麼多錢？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人出社會有工作後，每個月會拿一些零用錢給爸媽。一名女網友表示，她在逛臉書的時候，讀國三的兒子放學回家，突然丟了一大筆錢給她、還說「拿去，學費不要煩惱了」；原PO仔細一看後，忍不住直呼「請問這個兒子要怎麼料理？清蒸？紅燒？還是三杯？」其他人也笑說「塞回肚子」、「消氣，自己生的～」

這位媽媽在臉書《爆怨公社》貼文，說她很認真地在看靈異公社時，就讀國三的兒子這時放學回家、突然丟了錢給她，還說「媽媽！拿去，學費不要煩惱了」。

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「當時我看到窗戶和門有影子那張，正處於腎上腺素上升到胸部去」，原PO說，接著又看到兒子丟一大筆錢到她面前，讓她嚇到腎上腺素更往上直衝到腦，整個人處在快中風狀態。

「認真一看結果又極速下降」，原來兒子拿的一疊鈔票根本就是玩具便條紙，讓原PO忍不住直呼「請問這個兒子要怎麼料理？清蒸？紅燒？還是三杯？」

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▲兒子啊……你是不是沒嚐過竹筍炒肉絲的滋味？（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，許多媽媽都很懂，紛紛提供「料理方式」，，「先來盤竹筍炒肉絲吧（國小老師最愛的料理）」、「沙西米比較好」、「消氣，兒子自己生的～那麼多部位煮法很多，頭炸、腿滷的、手烤的、身體用糖醋或三杯都可以」、「一隻多吃，我突然想吃肉骨茶」、「施主不要殺生啊～你就把他帶到暗暗的房間裡，講幾則鬼故事給他聽就好了」。

還有人笑說，「留起來，把這個當生活費／零用錢再發給他」、「回答他：你真貼心，這8000我會從你零用錢慢慢扣」、「要留著右手寫功課哦」、「還好他不是丟冥府版的！不然真的要三選一了」、「拿他的零用錢繳學費，不夠的話去挖他存錢桶，反正是他說的」、「拿這些錢讓孩子自己去繳」、「拿給他……然後說『你的零用錢也有著落囉』」、「留著，之後每個月給他一張當零用錢」。

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