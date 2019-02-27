約好看電影！老公1封訊息秒溜「凌晨1點回來」　她看Line氣炸：7女2男要嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友前天晚上和丈夫約好去看電影，結果對方收到一封訊息後，就改口想先回家吃飯、放東西，接著表明「想出去玩一下，1點回家」，便迅速溜出去。事實上，兩人已為了同樣的事情吵過不少次，今凌晨她看完老公的群組對話後，更是氣到失眠，猶豫該整理彼此的關係，還是眼不見為淨。

女網友深夜在爆怨公社發文訴苦，「這個女的是揪團群組的幹部，三天兩頭約我還沒登記但已經宴客的老公夜唱，就是那種標題：228和平紀念日，主辦XX幹部CC，七女兩男，要一起嗎？中華錢櫃21-01點，男1300，女免費。」

請繼續往下閱讀...

前天晚上，夫妻倆拿喜餅回家放後，老公突然說要出去玩一下，半夜1點回家，她嘆「我跟他說不要去，明天要上班，這樣不會精神不好嗎？他還是堅持要去，今天看他手機才發現，原來我們出去的時候，這個女生7點多有約他，才會原本說要帶我去看電影，然後改口說先回家放喜餅、吃飯，接著就溜出去了。」

▲人妻看到訊息怒氣難平，整晚都睡不著。（圖／翻攝自爆怨公社）

「我很擔心未來的路要怎麼走下去？要不要登記結婚？都宴客了！」女網友茫然地說，她表示，自己不愛去那種場合，二手菸很多，喝酒則會胃食道逆流，她也曾對先生放話，如果堅持要出去玩，晚上會鎖門他就不用回來了，因為超過12點會打擾到睡眠；而對方聽完當然也很不爽，「至於溝通完全沒用，因為他整個活在自己世界裡，好像有一次出車禍撞到頭，三魂七魄沒回來完整，以前他不會這樣，現在越變越差......。」

原po緩緩說道，「我很氣他的精神大概都用在那邊跟工作上，吃飯時放空不然就是看手機，回到家就是褲子一脫睡覺，然後去夜唱才會洗澡，睡覺還打呼超大，因為兩天的睡眠量集中一天睡，一天熬夜夜唱一天睡覺。」

種種的事情累積下來，對人妻來說是種精神虐待，現在她考慮是要搬出去住，還是再忍耐，反正眼不見為淨。對此，網友們也看不下去，紛紛怒回「拜託趕快放生吧」、「這種群很多，朋友去過，通常尺度都會玩很開」、「別急著走啊！至少先拿光他的錢再甩了他」、「沒登記真的是妳的福氣，放生讓他去玩個夠吧！不要折磨自己」、「宴客不算什麼，一生的幸福比較重要」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！