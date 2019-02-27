受封「台版李顯龍」！韓國瑜笑「不知他老婆兇不兇」：我老婆滿兇的

▲高雄市長韓國瑜出訪星馬。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者洪正達、戴若涵／新加坡、台北連線報導

高雄市長韓國瑜自24日親赴星馬，展開為期4天的出訪行程，期間話題不斷。韓國瑜27日上午受訪時被問到，當地華人封他為「台版李顯龍」，兩人之間是否有相似處，笑回「我不曉得他老婆兇不兇，不過我老婆滿兇的」，也直言對方有許多值得學習之處。

2018年底的九合一大選，韓國瑜在選戰中颳起一股「韓流」，此次赴星馬，不少韓粉們到機場接機，爭相與市長自拍，甚至有當地華人認為他與新加坡總理李顯龍很像，更封他為「台版李顯龍」，他則笑稱「不會啦！李顯龍比我帥多了。」

再論個性、執行力、魄力、霸氣方面，韓國瑜大讚，「李顯龍總理很厲害的，我聽過他演講，肚子裡面真的是有東西，而且整個描繪了一些新加坡發展的戰略，我真的覺得他真的是非常有料、非常有戰略思維，我想很多地方值得我們回去學習。」並直言，李顯龍有他的領導風格，最近新加坡的變化非常驚人。

▲高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬。（圖／ETtoday資料照）

被問到兩人是否有比較相像之處時，韓國瑜笑答，「沒有，我不曉得他老婆兇不兇，不過我老婆滿兇的」，一番妙答逗笑在場記者。

另外，韓國瑜再重提「鬼混說」，表示台灣有自己的問題，正如他所說的台灣鬼混了20多年，應思考為什麼其他人進步了這麼多，台灣卻在原地踏步，甚至是向下滑落，年輕人不停地吃苦，競爭力方面也愈來愈辛苦，他認為，這個議題非常值得大眾多加思索。

而這次出訪遭批太過高調，引起對岸不滿，韓國瑜則無奈喊冤，直呼「我豈願高調哉，這人（指韓粉）這麼接近，這麼踴躍，能不高調嘛，我們並不想高調，我們想靜悄悄的把我們東西賣出去，結果接機的人這麼多，本地的媒體又這麼多，我們想要低調也沒有辦法」。