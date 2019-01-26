高雄賓士闖紅燈拒檢還倒車衝撞警察　遭轟槍仍落跑！

▲駕駛拒絕警方盤檢，還倒車企圖衝撞員警。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市警方26日5時30分進行巡邏時，在五福,和平發現一輛賓士車闖紅燈，且形跡可疑，隨後在五福凱旋路口將該車攔下，未料該名駕駛拒絕警方盤檢，還倒車企圖衝撞員警，這時員警立刻開1槍制止，不過，駕駛仍沒停車。

警方表示，當時賓士車駕駛企圖衝撞員警，幸好陳姓警員未受傷，立刻朝該車右前輪開1槍，但對方隨即逃逸，目前正鎖定車輛追緝中。至於，確切拒檢原因仍待進一步調查釐清。

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