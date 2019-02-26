佛大藝術季新春登場　明華園總團三月三日宜蘭搬大戲

▲▼佛光大學「韶光花影2019藝術季」3月3日隆重登場，邀請台灣歌仔戲天團「明華園總團」在佛大懷恩館演出精采大戲「人生悲歡─乘願再來」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

佛光大學「韶光花影2019藝術季」3月3日隆重登場，邀請台灣歌仔戲天團「明華園總團」在佛大懷恩館演出精采大戲「人生悲歡─乘願再來」，佛光大學為感謝宜蘭鄉親對該校的支持，活動是免費參加，更歡迎民眾3月3日至該校觀賞明華園總團精彩大戲。

佛光大學表示，該校藝術季開春第1場表演，由創立90年的明華園戲劇總團擔綱，將於3月3日晚6時，在懷恩館演出「人生悲歡─乘願再來」。「人生悲歡─乘願再來」由無敵小生孫翠鳳領銜主演。

孫翠鳳說，因為贊同佛光大學在地化的經營，還讓所有宜蘭縣民免費觀賞戲劇演出，所以明華園戲劇總團也義不容辭地北上參與這次藝術季的演出。青年軍團團長陳昭賢、當家小旦鄭雅升、第一丑角陳勝在，以及明華園戲劇家族各成員將同台演出，改編自莎士比亞名劇「哈姆雷特—王子復仇記」，精彩可期。

「感謝宜蘭對佛光大學的照顧與支持，這次活動免費參加！」佛光大學校長楊朝祥表示，「韶光花影2019藝術季」起初是為提升校園藝文氣息而創起的活動，由該校創意暨科技學院院長謝元富規劃，透過安排各類知名藝術團體蒞校表演，培養學生的藝術涵養，在2018年中秋節，由鋼琴王子陳冠宇在月光下表演古典鋼琴，深獲各界好評。預計2019年在該校將再舉辦4場系列活動，歡迎各地民眾把握難得好時機，一同入校看好戲、賞美景。

3月3日活動也安排礁溪與宜蘭的接駁專車，於活動當日16時30分開始發車，每30分鐘1班，最後發車時間為17時30分，歡迎民眾多加利用。

接駁專車路線：

第一條為礁溪行經路線：由礁溪轉運站開始，經礁溪火車站(晶泉丰旅─礁溪路上)、佛光大學林美寮宿舍、林美社區大楓橋，最後抵達懷恩館演出場地。

第二條是宜蘭線，候車地點為蘭陽別院（宜蘭市中山路三段257號），直接抵達校內懷恩館。