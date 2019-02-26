　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯呈枋說「辭官」補選彰化立委　綠營踢爆他：仍就任中市高官

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨彰化縣黨部踢爆，國民黨立委補選候選人柯呈枋稱辭官參選，卻是台中市府高官。（圖／記者李忠憲攝）

▲綠營踢爆，國民黨立委補選候選人柯呈枋稱辭官參選，卻是台中市府高官。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

記者李忠憲／彰化報導

國民黨立委補選參選人柯呈枋，日前宣稱「辭官參選」，展現參選決心與意志，26日卻遭綠營開記者會打臉，點出他目前任職月薪15萬元的台中市政府參事，愛彰化卻去台中當高官，「欺騙選民」、「把彰化選民當小三？」。柯陣營對此回應，柯呈枋效法高雄市長韓國瑜的精神，要打一場乾淨選舉。他出任公職23年，無論在何處任職、職位為何，其為鄉親服務、建設地方的初衷，始終如一。

民進黨彰化縣黨部26日上午召開記者會，以「柯呈『謊』假辭官！彰化縣民變小三？台中才是真愛？」開記者會，提出相關資料點出，國民黨立委補選候選人柯呈枋，故意隱瞞在台中市當高官的真相。

▲▼民進黨彰化縣黨部踢爆，國民黨立委補選候選人柯呈枋稱辭官參選，卻是台中市府高官。（圖／記者李忠憲攝）

▲綠營提出相關資料供媒體看，證實柯呈枋調任台中市政府參事。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

▲▼民進黨彰化縣黨部踢爆，國民黨立委補選候選人柯呈枋稱辭官參選，卻是台中市府高官。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中市政府資料顯示柯呈枋1月21日調任參事。（圖／記者李忠憲翻攝）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，柯呈枋1月10日接受國民黨徵召，參加立委補選，日前對外宣稱他「辭官參選」，辭去勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長職務，展現決心與意志，博取選民的好印象。但他日前接獲民眾爆料，柯呈枋1月21日就接受調任台中市政府參事，參事不但是13職等高官，月俸更達15萬。

邱建富說，柯故意隱瞞在台中市擔任高官的真相這種投機行為等於右手跟真愛結婚，左手跟小三告白！如此欺騙選民，把彰化選民當小三？落選後仍可回台中當高官！讓人納悶的是，他口口聲聲愛彰化，參事一職卻沒在彰化縣政府，根本是欺騙彰化選民，讓人無法接受！

他批評，一個不老實的人如何能在中央為縣民謀福、爭取建設？柯呈「謊」請出來誠實面對，並辭去參事一職，別讓彰化選民當小三。如果沒有一顆真誠為彰化選民服務的心，就請你好好的當個奉公守法的公職人員，為國奉獻。

柯陣營對此回應，柯呈枋返鄉參與立委補選，效法高雄市長韓國瑜精神，要打一場乾淨選舉，不無的放矢、不口出惡言、不抹黑對手。希望對手展現君子之爭的風度，為台灣民主政治的發展留下典範。柯呈枋出任公職23年，無論在何處任職、職位為何，其為鄉親服務、建設地方的初衷，始終如一。

台中市人事處證實，柯呈枋1月21日到職擔任參事，他登記為立委彰化補選候選人，若符合選罷法規定，當然可登記為候選人。柯參事應自3月5日公告候選人名單當天起，至3月16日投票日止請事假或休假。至於公告候選人名單之前所請的假，柯參事也都依公務人員請假規則辦理。參事職務列等為12職等，主要負責協助辦理府本部及各局處協調業務。民主社會帶職參選極為普遍，也是公民的權益，依規處理，請外界不必過度渲染。

【更多新聞】

老師滑手機救生員聊天　男童泳池溺水8分鐘無人救成植物人

獨／貴婦名店永采烘焙出包！高薪低報員工勞健保　美女闆娘判刑

回娘家的感覺真好！白嘉莉盧秀燕相見歡：希望市長經常叫我回來

ET快訊
紅衣女浮屍跟他回家…友開門見「長髮頭顱」緩緩爬出流理台
「這東西我不要！」17歲女拖2歲娃墮胎　不孕夫妻暖喊：我收養
渣男偷吃妻弟媳賠280萬　妻再抓包兩人「上摩鐵籌錢」

關鍵字：柯呈枋,民進黨彰化縣黨部,立委補選,台中市政府,參事

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

老師滑手機救生員聊天　男童泳池溺水8分鐘無人救成植物人

影／永和服飾店竟是詐騙洗錢中心　老闆娘1年撈2400萬

快訊／敦化北路「母子」陳屍飯店　僅留一張紙條：請尊重我們

影／慶富另涉基隆海生館9.5億聯貸　檢調「接人」董座交保秒被帶回

影／晚宴等不到吉隆坡市長！又被2議員放鴿子　韓國瑜嘆：尊重對方決定

華航機師偷吃酒店妹射後不理　小三嗆「保險套送警局」當街互打

快訊／高雄三民區計程車起火燃燒　駕駛座赫見一焦屍

簽下星國第2大超市3年農產合約　韓國瑜：訂單不大但意義非凡

行政院核定：歐嘉瑞將接任中油董事長

高雄引進F1賽車玩真的　潘恆旭4月赴上海談「城市街道賽代理權」

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

簽下星國第2大超市3年農產合約　韓國瑜：訂單不大但意義非凡

行政院核定：歐嘉瑞將接任中油董事長

高雄引進F1賽車玩真的　潘恆旭4月赴上海談「城市街道賽代理權」

離譜！124億火箭機密被上校忘在YouBike籃　中科院議處

葉元之挺朱：蘇貞昌、蔡英文當初為何追加核四448億預算？

朱立倫提重啟核四　藍新北黨團書記長：我反對

朱立倫要重啟核四　何博文：未玩「還願」就不寒而慄

年輕化門面　國民黨組8年級「青年副發言人團」

柯呈枋說「辭官」補選彰化立委　綠營踢爆他：仍就任中市高官

「改變現狀的是北京」 吳釗燮嗆藍委：大陸對我們不禮貌 請拿出良心

回不去了！野生林宥嘉玩滑板　耍帥一跳竟慘摔..素顏落荒快逃

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　乖乖端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

NOVA情報誌／手機雙法「保」 全方位貼身後盾

宜蘭家戶節能不必等　每戶最多1萬9000元

竹市鐵道藝術村「時光機」展　老照片飛越新竹鐵道百年

肯定桃捷春節疏運表現　鄭文燦贈激勵獎金並釋三大利多

花美男變大叔！黃琪蓋棉被出庭　閉眼喃喃自語：媽媽都打我

中職／林書逸3安開轟　兄弟11比3大勝耐克森英雄

林俊傑LA捕獲「美國大咖男星」！　狂喜：遇到我的偶像真開心

桃園發現麻疹個案　「燒烤店、燈會、網咖」她都有去過

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

政治熱門新聞

檳州議長會韓國瑜：我這不是來了..

盤商剝削　旗山蕉農：韓國瑜下台

上節目汙衊總統　吳子嘉遭黨紀處..

棺材被沒收　白狼要警方送蘇貞昌

美國證實　2軍艦通過台灣海峽！

《還願》直播後　「星期天配音是..

白狼抬棺率眾衝立法院　嗆蘇貞昌..

一句話讓陳佩琪淚流滿面　聲明不..

彈性放假「不補班」？蘇貞昌：一..

周錫瑋宣布參加2020藍黨內初..

綠到出汁守不住？新口號：國文英..

獨／郝龍斌：把韓國瑜納入總統初..

高雄真實債務曝光！打臉韓國瑜

朱立倫：若我當總統，願重啟核四

更多熱門

相關新聞

選彰化立委「假辭官」　柯呈枋被爆兼任台中市府參事

民進黨彰化縣黨部26日召開記者會，質疑國民黨立委補選候選人柯呈枋故意隱瞞尚在台中市擔任參事一職的事實，對此，柯呈枋辦公室表示，希望對手打一場乾淨的選舉，不要無的放矢、刻意抹黑。

綠到出汁守不住？新口號：國文英文都死當

藍營成立抓鬼大隊　加碼鼓勵檢舉賄選

立委補選　鄭世維2號、余天3號

立委補選民調　鄭世維領先余天6.1％

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」他崩潰

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

《還願》驚傳消失！赤燭：暫時下架

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

汐止夢湖木橋拍到「慘白長手掌」　網揪真相

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面