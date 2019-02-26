柯呈枋說「辭官」補選彰化立委　綠營踢爆他：仍就任中市高官

▲綠營踢爆，國民黨立委補選候選人柯呈枋稱辭官參選，卻是台中市府高官。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

記者李忠憲／彰化報導

國民黨立委補選參選人柯呈枋，日前宣稱「辭官參選」，展現參選決心與意志，26日卻遭綠營開記者會打臉，點出他目前任職月薪15萬元的台中市政府參事，愛彰化卻去台中當高官，「欺騙選民」、「把彰化選民當小三？」。柯陣營對此回應，柯呈枋效法高雄市長韓國瑜的精神，要打一場乾淨選舉。他出任公職23年，無論在何處任職、職位為何，其為鄉親服務、建設地方的初衷，始終如一。

民進黨彰化縣黨部26日上午召開記者會，以「柯呈『謊』假辭官！彰化縣民變小三？台中才是真愛？」開記者會，提出相關資料點出，國民黨立委補選候選人柯呈枋，故意隱瞞在台中市當高官的真相。

▲綠營提出相關資料供媒體看，證實柯呈枋調任台中市政府參事。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

▲台中市政府資料顯示柯呈枋1月21日調任參事。（圖／記者李忠憲翻攝）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，柯呈枋1月10日接受國民黨徵召，參加立委補選，日前對外宣稱他「辭官參選」，辭去勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長職務，展現決心與意志，博取選民的好印象。但他日前接獲民眾爆料，柯呈枋1月21日就接受調任台中市政府參事，參事不但是13職等高官，月俸更達15萬。

邱建富說，柯故意隱瞞在台中市擔任高官的真相這種投機行為等於右手跟真愛結婚，左手跟小三告白！如此欺騙選民，把彰化選民當小三？落選後仍可回台中當高官！讓人納悶的是，他口口聲聲愛彰化，參事一職卻沒在彰化縣政府，根本是欺騙彰化選民，讓人無法接受！

他批評，一個不老實的人如何能在中央為縣民謀福、爭取建設？柯呈「謊」請出來誠實面對，並辭去參事一職，別讓彰化選民當小三。如果沒有一顆真誠為彰化選民服務的心，就請你好好的當個奉公守法的公職人員，為國奉獻。

柯陣營對此回應，柯呈枋返鄉參與立委補選，效法高雄市長韓國瑜精神，要打一場乾淨選舉，不無的放矢、不口出惡言、不抹黑對手。希望對手展現君子之爭的風度，為台灣民主政治的發展留下典範。柯呈枋出任公職23年，無論在何處任職、職位為何，其為鄉親服務、建設地方的初衷，始終如一。

台中市人事處證實，柯呈枋1月21日到職擔任參事，他登記為立委彰化補選候選人，若符合選罷法規定，當然可登記為候選人。柯參事應自3月5日公告候選人名單當天起，至3月16日投票日止請事假或休假。至於公告候選人名單之前所請的假，柯參事也都依公務人員請假規則辦理。參事職務列等為12職等，主要負責協助辦理府本部及各局處協調業務。民主社會帶職參選極為普遍，也是公民的權益，依規處理，請外界不必過度渲染。

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