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綠到出汁守不住？立委補選新口號：國文英文都死當

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▲國民黨台南市第二選區立委參選人謝龍介指出，段宜康和全新潮流傾全力來對付他，他會正面迎戰，為了幫助農漁民他不會退縮，一定奮力對戰。（圖／記者林悅翻攝）

▲謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

台南第二選區立委補選將於3月16日登場，國民黨派出台南市議員謝龍介，迎戰民進黨候選人郭國文，根據最新民調顯示，謝龍介的支持度在各年齡層都勝過郭國文，此「綠到出汁」的選區將有可能翻盤。對此，資深媒體人唐湘龍表示，這次立委選舉口號，只要喊出「2019當國文，2020當英文，國文英文都死當」，台灣就有救了。

根據《旺旺中時》最新立委補選民調顯示，謝龍介在各年齡層都勝過郭國文，尤在年輕選票部分表現不俗，20至29歲有37.4％支持，而郭國文只有25.9％；在政黨比例上，謝龍介在泛藍得到80.7％支持，郭國文只拿到泛綠59.4％的支持度，此「綠到出汁」的台南選區將有翻盤機會。

對此，唐湘龍25日在節目《少康戰情室》中表示，「立委選舉口號，只要打著2019當國文，2020當英文，國文英文都死當，台灣就有救了」。他直言，過去國民黨在這一區都只能被「屠殺」，但從2016年至今短短3年間，這區卻可能產生改變，綠營參選人郭國文將面臨苦戰。

唐湘龍解釋，「2016年蔡英文在麻豆拿到78%選票，在官田拿拿到75%選票，這叫選舉嗎？這根本是屠殺，殺到你真的是連皮肉都不存」，且過去3屆立委選舉共15人，「沒有出過1個國民黨」，但從2016年至今短短3年間，這區卻可能產生改變，多個民進黨的鐵票倉都可能被翻盤。

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關鍵字：台南,立委補選,謝龍介,郭國文

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