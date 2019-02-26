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選彰化立委被爆兼任台中市政府參事　柯呈枋：報到後已經請假

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▲▼國民黨中央公布由前副縣長柯呈枋出征。（圖／記者潘永鴻攝）

▲國民黨彰化立委補選候選人柯呈枋。（圖／記者潘永鴻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨彰化縣黨部26日召開記者會，質疑國民黨立委補選候選人柯呈枋故意隱瞞尚在台中市擔任參事一職的事實，對此，柯呈枋辦公室表示，希望對手打一場乾淨的選舉，不要無的放矢、刻意抹黑。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，柯呈枋原任職勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長，日前對外宣稱「辭官參選」，以展現參選的決心與意志。不料，柯呈枋早在1月10日接受國民黨徵召，卻又在21日調任台中市政府參事一職。柯呈枋擔任的參事職不僅是13職等高官，月俸更是高達15餘萬元，其心可議？

民進黨彰化縣黨部執行長黃雪梨說，柯呈枋就資料來看是調職而非辭職，如果真要為彰化縣民服務，就應該回到彰化縣政府上班，工作在台中卻要在彰化選立委，分明是「呷這碗看那碗」，呼籲柯呈枋說明清楚，否則說謊的下場只會讓柯呈枋變成柯呈「謊」。

邱建富強調，所有政治人物都需要誠實面對選民，柯呈枋這種投機取巧的行徑，絕口不提已轉任台中參事之事實，卻在選民面前大言不慚，自誇辭職參選一事欺騙選民。

對此，柯呈枋陣營回應，柯呈枋返鄉參與補選，是要效法高雄市長韓國瑜的精神，打一場乾淨的選戰不無的放矢、不口出惡言，也不抹黑對手，也希望對手展現君子風度，為台灣民主政治的發展留下典範。柯辦強調，柯呈枋出任公職23年，無論在何處任職、職位為何，其為鄉親服務、建設地方的初衷，始終如一。

柯呈枋日前受訪表示，他決定投入立委補選，很感謝台中市長盧秀燕安排職務，他一切依規定辦理，報到後也依規定請假。

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關鍵字：柯呈枋,國民黨,彰化縣第一選區,立委補選

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