迎向全球化橋接世界 桃園國際機場慶祝成立40周年

▲桃園國際機場慶祝成立40周年，邀請資深前輩與各級來賓參與。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場40歲了！桃園國際機場26日在第二航廈入境大廳舉辦慶祝茶會暨攝影展活動，桃園機場公司董事長王明德感謝所有曾經參與桃園機場創建的前輩篳路藍縷辛苦付出，桃園機場去年旅客運量超過4,600萬人次、年產值超過200億元，未來更要努力完成第三航廈與跑道興建，期許桃園機場帶領國人迎向全球化、橋接世界的目標努力。

桃園國際機場在1979年2月26日啟用，上午的開幕茶會慶祝儀式上，邀請交通部次長祈文中、立委葉宜津、呂玉玲、陳賴素美等中央級民代、姐妹機場包括日本關西、成田與德國慕尼黑機場代表與服務超過30年資深前輩如90歲前中正航空站副主任歐陽漪棻、前民航局長張國政等人，透過預錄影片為桃園國際機場獻上最真誠祝福。

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▲ 桃園國際機場即日起舉辦攝影展，展出40年來的蛻變。（圖／記者沈繼昌攝）

王明德說，桃園國際機場40年前啟用時是當年亞洲首屈一指的國際機場，40年過去了，從一座航廈、一條跑道，到西元2000年增建第二航廈啟用，2006年更名為桃園國際機場，40年來改善機場航廈、跑道與增建機場捷運通車，40年來累積服務超過7億人次旅客量、四百多萬架次飛機落地，更創造200億元年產值。

前民航局長張國政也點出，他從空軍單位空降至民航局，見證桃園國際機場不斷成長進步，設施逐年更新，都有賴於航空站、地勤、安全等全體同仁共同努力，尤其當年消防演習時，他訪視時還品嘗消防打火兄弟提供的水餃，是他至今難以忘懷的好滋味。

▲桃園機場公司董事長王明德(中)與交通部次長祈文中(左)，桃園市府秘書長李憲明(右)為桃機慶生切蛋糕。（圖／記者沈繼昌攝）

為紀念桃機成立40周年，機場公司即日起至3月26日在第二航廈入境大廳、3月27日至4月底在第一航廈入境大廳接力舉辦40周年攝影展，透過一張老照片帶領國人走祭時光隧道，一睹桃機40年的變化與改變。