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春節機場單日出入境破13萬人　桃機列3大安檢注意事項

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▲▼桃園國際機場,桃園機場,桃機,搭機人潮,搭機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲桃園國際機場搭機人潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者蔡玟君／台北報導

大年初一進入連假第4天，桃園國際機場統計，除夕（4）日機場客機起降678架次(含加班機27架次)，旅客運量共計10萬7297人次，疏運順利，大年初一旅客運量預計將突破13萬人次。由於春節期間出國人潮較多，為了避免耽誤行程，桃機也提供安檢3大注意事項，請民眾留意。

▲▼桃園國際機場,桃園機場,桃機,搭機人潮,搭機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲春節許多民眾會趁連假出國玩。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

桃機也表示，預計大年初一起降客機為719架次（含加班機58架次），旅客運量出入境及轉機共計13萬4237人次。另外，受到機場捷運A1台北站轉轍器異常影響，目前A1台北站至A2三重站採單線雙向運行，班距約30至40分鐘一班，A2站後皆全線正常營運，並未出現旅客或行李未趕上登機情形。桃機也提醒旅客，目前A1台北站自助行李託運服務暫停受理，後續待桃園大眾捷運公司通知恢復正常後再行恢復服務。

▲▼機場,報到,非洲豬瘟,安檢。（圖／記者謝盛帆攝）

▲機場安檢。（圖／記者謝盛帆攝）

由於春節期間出國人潮眾多，為了避免耽誤行程，桃園機場也提醒民眾安檢3大注意事項，包括：
1.取下身上金屬物品，如：手機、皮帶、鑰匙等。
2.攜帶液體、膠狀及噴霧類物品單瓶不可以超過100毫升。
3.嬰兒牛奶（副食品）超過液體容量限制，主動向現場的安檢人員提出。

▲▼旅客上下車處,機場接送,桃園機場,出境,旅客,出國旅遊,航空公司。（圖／記者季相儒攝）

▲前往桃園機場可選擇替代道路。（圖／記者季相儒攝）

公路總局提醒用路人，可以利用台61線作為台北往返桃園機場的替代道路，可從台64線八里新店線往八里方向，銜接台61甲，台61線一路往南，由台61線大園交流道（34.95k處）下，行駛約500公尺左轉台15甲線，再接台4線，即可到達桃園國際機場。

▲機場捷運,台北站,交通,大眾交通運輸工具,捷運站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲機場捷運台北站。（圖／記者謝婷婷攝）

另外，桃園機場捷運也與桃機公司合作針對春節期間加開航班數據分析，春節期間採取兩階段延長營運時間。返鄉高峰期間及收假高峰期間（2月9日至2月11日）共6天，延長營運時間至次日凌晨1點。另外，也增加機場往北加班車每15分鐘一班（直達車、普通車交替發車），機場往南加班車每30分鐘一班（普通車），擴大服務。

配合農委會動植物防疫檢疫局非洲豬瘟防疫作為，桃園機場已於2日上午10時起新增執行入境手提行李防疫檢查，由航空警察局於第一、二航廈入境匯流點共四個區域設置16台X光機，對來自中港澳航班旅客進行檢查。其他區域入境航班旅客，下機後請配合航空公司指引領取識別卡片，並於防疫檢查點繳回。

桃園機場各航廈出入境尖峰時段

第一航廈
出境：上午7-8時、13-15時
入境：11-12時、15-16時、18-19時、21-23時

第二航廈
出境：上午8-12時、下午14-18時、夜間23-24時
入境：中午12時至23時

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關鍵字：春節,桃機,桃園機場,春節旅遊,春節疏運,機場

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