昔喊「我任內核四別想運轉」 Kolas拿資料打臉朱立倫「當選重啟核四」

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新北市前市長朱立倫有意角逐2020年總統大選，他25日提到，如果當選總統，願意在國家安全、人民健康以及核能安全的前提下重啟核四。行政院發言人Kolas Yotaka在臉書貼出8則過去的新聞報導「打臉」朱立倫。

朱立倫25日接受《聯合報》專訪時分享自己的見解，國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，中央政府不能把處理核廢料的責任推給地方政府，如果他當選總統，首先會考慮能源的國家安全，確保不會因為能源供應不足而危害到國家，其次是保障人民的健康安全，第三則是核能的安全，符合上述「三層安全」後，才能在最高的核安標準下重啟核四。

對於朱立倫說法，行政院長蘇貞昌不以為然，酸他是因為選情告急吃重鹹，行政院發言人Kolas Yotaka也在臉書發文，她怒問，「能否請朱先生先回答這個問題：新北市現有的高階核廢料要放在哪裡？」強調自己不相信朱立倫說法。

Kolas貼出8則新聞報導，標題包含，「朱立倫：只要我在任 核四別想運轉」、「朱立倫反核：無法處理核廢料 憑什麼使用核能」、「朱立倫：台灣一定要走向非核家園」、「電廠若未如期除役 朱立倫：抗爭到底」，她酸，「為什麼現在講跟以前不同的話？為什麼？」