抗議基地台！2年拆裝2回...他諷刺揭「影響孩子原兇」　鄉民推爆

▲基地台。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

有民眾日前反應家中訊號突然減少，詢問電信公司後，對方表示是因為「基地台遭抗議」，因此被拆除；電信公司無奈表示，其實全台各地都有這樣的抗議情形發生，拆除後訊號微弱，但也無可奈何，只能盡力改善。對此有網友指出自家附近的基地台也是裝拆了2回，諷刺開嗆地方的媽媽聯盟很無知，不少鄉民都點頭叫好，展開熱烈討論。

一位網友在PTT上針對「基地台遭抗議拆除事件」發文，他表示自己住家附近2年來不斷遇到相同的事，當地的媽媽聯盟怕電磁波影響小孩的健康，聯合老人家向里長抗議，要求電信公司拆除基地台。他表示，按照他們的要求拆除後，手機訊號變得極差，有時甚至還收不到，因此又會有一批里民去抗議，要求裝回基地台。

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「上次跟中華的工程師聊天，他說我們不是個案，全台各地都是如此拆拆裝裝，理由也一樣。」公司已經放棄開說明會說服居民裝基地台的便利性，以及電磁波沒被證實會影響人體，一旦遇到抗議就拆，有人投訴又再裝回去。

▲今年初彰化縣田尾鄉民抗議電信業者設立基地台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

原po表示，過去2年來，自家附近的基地台已經拆拆裝裝了2個循環；他也諷刺開噴道，「X的媽媽聯盟，妳孩子知道妳的智商這麼低，才是對他們成長最壞的影響好嗎？」

貼文一出，一票網友都大推最後一句話太中肯，「就是婆婆媽媽環保什麼聯盟，什麼都要抗議」、「這就是台灣的縮影」、「超酸超寫實.....反其道而行的人太多了」、「抗議不是叫你拆，是要你多點回饋金」、「怕電磁波請小孩不要曬太陽」、「不要再怪基地台了，以台灣這個社會環境，無論如何都會得病」。

不過也有人提出不同看法，表示「也沒有研究證實長期高強度電磁波不會對人體影響，但卻有許多長期住在基地台附近癌症的，這些笑婆婆媽媽的人，如果在你家頂樓或隔壁裝電磁波能接受再來笑。」

專家表示，電磁波又分為兩大類，一種是「游離輻射」，另一種是「非游離輻射」。游離輻射能量高，包含了伽馬射線和X光，能量可以高到破壞細胞分子，產生自由移動的離子，可能造成癌變；因此比起基地台，更應該擔心核放射汙染的食物。

不過雖然沒有證據顯示非游離輻射和癌症無關，幼兒和孕婦還是要盡量避免長期暴露在非游離輻射下。如果民眾有疑慮，可以要求公開輻射檢測數據；另外專家也指出，每天使用的手機所帶來的危害，其實是比基地台更需要擔心的。

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