「抗議天王」柯賜海涉作假帳逃漏稅　判刑易科144萬元

▲柯賜海再遭判刑。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

「抗議天王」柯賜海與前空姐劉若鈴共同投資成立科技公司，但檢調單位查出，他以美化帳面及協助上市上櫃為由，不實繳納公司股東股款並逃漏營業稅，檢方對他提起公訴。一審將柯判刑1年8月。案經上訴，高等法院26日二審改判1年4月，並以易科罰金最高額3千元折算，得易科144萬元。可上訴。

柯賜海在2010年假釋出獄後，向劉女表示，經營LED市場利潤豐厚，遠景看好，欲將劉女所有之公司，從原本資本額25萬元，虛偽增資到5000萬元，並由柯擔任負責人。劉女遂提出240萬給柯，柯順利變更登記後，自己成為「聯立光電科技公司」負責人，但柯但未歸還劉女款項，侵吞180萬元。

此外，柯明知溫姓女子所開設的帝洋公司與聯立光電間並無實際交易，但為求逃漏聯立光電125萬元營業稅，竟夥同溫女共同填製不實會計憑證，開立帝洋不實會計憑證共4917萬，交付聯立光電當成進貨憑證，聯立光電再以不實發票共2514萬元向國稅局申報、抵稅。檢方因此對柯賜海等人，提起公訴。

一審將柯賜海判刑1年8月。案經上訴，高等法院審理時，柯賜海因另案遭通緝，最後在醫院看病時被捕入獄。他入獄後對本案聲請暫時停止審理，但高院仍續行審理，並於26日宣判，仍認定柯賜海有罪，改判刑1年4月，得易科罰金，但以罰金最高額3000元折算1日，顧得易科罰金高達144萬元。

高院在判決理由中指出，柯賜海雖提出台大、亞東等醫院的診斷證明書，但根據診斷書內容，柯賜海均有在門診追蹤治療，且服用藥物控制中，尚非無法於審判期日到庭，另外柯賜海於2017年11月出庭時，以證人身分受詰問，對本案犯罪情節詳為證述，足見意識清楚、理解力及陳述能力均無礙，仍可正確理解或判斷審判活動事項，所以高院認為他仍有就審能力，予以判刑。

