　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「抗議天王」柯賜海涉作假帳逃漏稅　判刑易科144萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼柯賜海比出招牌陳抗動作，強調以前抗議司法不公，現在要抗議病魔。（圖／記者邱中岳攝）

▲柯賜海再遭判刑。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

「抗議天王」柯賜海與前空姐劉若鈴共同投資成立科技公司，但檢調單位查出，他以美化帳面及協助上市上櫃為由，不實繳納公司股東股款並逃漏營業稅，檢方對他提起公訴。一審將柯判刑1年8月。案經上訴，高等法院26日二審改判1年4月，並以易科罰金最高額3千元折算，得易科144萬元。可上訴。

柯賜海在2010年假釋出獄後，向劉女表示，經營LED市場利潤豐厚，遠景看好，欲將劉女所有之公司，從原本資本額25萬元，虛偽增資到5000萬元，並由柯擔任負責人。劉女遂提出240萬給柯，柯順利變更登記後，自己成為「聯立光電科技公司」負責人，但柯但未歸還劉女款項，侵吞180萬元。

此外，柯明知溫姓女子所開設的帝洋公司與聯立光電間並無實際交易，但為求逃漏聯立光電125萬元營業稅，竟夥同溫女共同填製不實會計憑證，開立帝洋不實會計憑證共4917萬，交付聯立光電當成進貨憑證，聯立光電再以不實發票共2514萬元向國稅局申報、抵稅。檢方因此對柯賜海等人，提起公訴。

一審將柯賜海判刑1年8月。案經上訴，高等法院審理時，柯賜海因另案遭通緝，最後在醫院看病時被捕入獄。他入獄後對本案聲請暫時停止審理，但高院仍續行審理，並於26日宣判，仍認定柯賜海有罪，改判刑1年4月，得易科罰金，但以罰金最高額3000元折算1日，顧得易科罰金高達144萬元。

高院在判決理由中指出，柯賜海雖提出台大、亞東等醫院的診斷證明書，但根據診斷書內容，柯賜海均有在門診追蹤治療，且服用藥物控制中，尚非無法於審判期日到庭，另外柯賜海於2017年11月出庭時，以證人身分受詰問，對本案犯罪情節詳為證述，足見意識清楚、理解力及陳述能力均無礙，仍可正確理解或判斷審判活動事項，所以高院認為他仍有就審能力，予以判刑。
 

ET快訊
特斯拉又發爐！高速撞毀駕駛亡　拖吊後「2度自燃」...車廠回
自豪月薪5萬「比南部同儕好」！台北妹秒回3句他崩潰：這樣算糞
退伍想進直銷買房　過世多年爸託夢4句話：阿弟啊…

關鍵字：法律,人權,柯賜海,抗議天王,抗議,空姐,投資糾紛,二審,高等法院,美化財報

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／抗議天王柯賜海沒繳21萬罰金遭通緝　看病到一半被逮

柯賜海虛弱連喊：我會死在監獄裡　通緝被逮！抗議天王變了樣

柯賜海獲釋！傳票未送達　柯：不讓我分期繳錢不公平

前面讓開！孕婦羊水破將臨盆　「警」急開道助順產

七旬原住民老婦失智找兒迷途　蘆洲警細心助返家

台大恐怖男涉性侵偷拍女友性愛照　W女提告：希望他受懲罰

3樓超大水塔鏽蝕掉落　1樓雞排店家超傻眼...「還好沒開」

「抗議天王」柯賜海涉作假帳逃漏稅　判刑易科144萬元

新店廚餘桶驚見女嬰屍　警鎖定北市「中山、大同、大安」緝兇

性侵13歲混血少女　林依晨前富商男友判7年半定讞

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

前面讓開！孕婦羊水破將臨盆　「警」急開道助順產

七旬原住民老婦失智找兒迷途　蘆洲警細心助返家

台大恐怖男涉性侵偷拍女友性愛照　W女提告：希望他受懲罰

3樓超大水塔鏽蝕掉落　1樓雞排店家超傻眼...「還好沒開」

「抗議天王」柯賜海涉作假帳逃漏稅　判刑易科144萬元

新店廚餘桶驚見女嬰屍　警鎖定北市「中山、大同、大安」緝兇

性侵13歲混血少女　林依晨前富商男友判7年半定讞

我是她的手、她的腳！女兒6年前車禍全癱　珣珣勇媽：完成她想的事情

內輪差閃不過！騎士「捲進曳引車底」險遭輾　命大僅擦傷

《誰殺了李新》發功！郭新政珠寶詐騙案　二審逆轉免賠6000萬

ET行動法庭／我們去台灣結婚吧！亞洲首個同婚合法國家

走進大阪肯德基！男一見「邊緣神域」秒淚讚　網精闢2點：台灣不適合

金正恩「越南取經」改變貧窮北韓？　彭博：鄰國都已轉型

金在奐現身挺「前隊長」尹智聖　台下粉絲嗆：來幹麻？快滾出去！

單親辣媽在家超清涼！　冷氣工「偷拍視角」超邪惡…網看她姿勢嗨了

台銀培養6千金　今年千億力挺鮭魚返鄉台商回台設廠

沖繩現場／春訓衝太快？王柏融持續調整：現在打好不能幹嘛

「一張口就痛」　玻尿酸、肉毒桿菌都可治療「落下頦」

哈登最後沒出手連32場30+紀錄告終　丹東尼：自保很聰明

內政部「造人計畫」拚生育　住宅補貼7.2萬戶創新高

社會熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血..

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭..

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大..

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5..

半套妹按摩1小時　警：我起生理..

快訊／女嬰塞進廚餘塑膠袋慘死　..

遭影射副總莊秀珠、國泰世華銀雙..

雄女學霸前男友有望進台大醫科「..

美女醫戀帥醫　通姦4次出人命

輔大畢業生控副教授劈腿：把我搞..

新FOCUS全台首撞　姐弟試車..

控台大男性侵藏裸照　前女友提告

大膽女業務偷吃少東　嗆正宮被解..

疑搶快爆糾紛！男怒揮鐵鎚砸騎士

更多熱門

相關新聞

林依晨前男友性侵少女　7年半定讞

「晨神」林依晨前男友鄭家堯被控性侵、猥褻友人13歲混血女兒案，一審遭判2年8月，案件上訴二審後，二審改認定他犯下4次「對少女性交罪」，加重改判7年6月。案經上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

最高檢訴訟組掛牌　江惠民：一錘定音

白狼抬棺率眾衝立法院　嗆蘇貞昌「要死你們先死」

法官評鑑、職務法庭加入外部人淘汰司法恐龍

民眾不滿法官　許宗力：滿意警察天經地義

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

《還願》驚傳下架！赤燭包子回應了

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

羅志祥錄《娛百》地上撿到Bra！

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面